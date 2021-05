Rennfast: Heller nye lyssignal i taket enn bergingsbil

Regjeringen vil skrinlegge planene om bergingsbil ved Rennfast-tunnelene og foreslår i stedet å bruke pengene på nye kjørefeltsignal.

Slike kjørefeltsignal er montert i taket i blant annet Ryfast. I en normalsituasjon skal kjørefeltsignalene være slukket. Når det oppstår en hendelse, kan trafikken dirigeres over i ett felt. Foto: Statens vegvesen

Tor Inge Jøssang Journalist

– Vi synes dette er skuffende, sier stortingsrepresentant Roy Steffensen (Frp).

I 2020 var By- og Mastrafjordtunnelene stengt 191 ganger, hele 73 ganger mer enn året før (opp 62 prosent). Det er flere grunner til at tunnelene stenges oftere enn før. Blant annet er det installert overvåkingsutstyr som bedre fanger opp situasjoner som oppstår.

I budsjettforliket med regjeringspartiene fikk Fremskrittspartiet forhandlet inn 8 millioner kroner til bergingsbil. Frp mener at bergingsbilen bør stå på Sokn, mellom de to tunnelene, slik den kan rykke ut på kort tid i begge retninger.

Stortingsrepresentant Roy Steffensen var mer fornøyd i helgen da samboer Hayley Anita Henriksen ble valgt inn i sentralstyret til Frp. Foto: Jon Ingemundsen

Innersving

I revidert statsbudsjett tar regjeringen innersvingen på Frp.I stedet for å betale for bergingsbil, foreslår regjeringen å montere kjørefeltsignal i tunnelene.

Det er både praktiske og organisatoriske innvendinger til at Statens vegvesen skal anskaffe bergingsbiltjenester.

Etaten har ikke bergingsbiltjeneste som en oppgave i dag, og bør heller ikke gå inn i bilbergingsmarkedet i konkurranse med kommersielle aktører.

Bilistene bør fritt kunne bestille tjenester fra bilbergingsselskaper de har avtale med, for eksempel et selskap der forsikringsselskapet dekker kostnaden.

Kjørefeltsignal gjør det mulig å avvikle trafikk ved bilstans ved at man ikke trenger å stenge tunnelløp. Dette gjør også at en kommersiell bergingsbil kan komme frem raskere til havaristen.

Hva er kjørefeltsignal?

– Det er grønne og røde kryss og piler i taket på tunneler, for eksempel Ryfast, som indikerer om man får lov å bruke et kjørefelt eller ei, svarer Bjørn Arild Fossåen, tunnelforvalter i Rogaland.

I dag stenges trafikken i begge retninger når det oppstår hendelser i Rennfast, som bare har ett tunnelløp. Hvis kjørefeltsignaler monteres, vil Vegtrafikksentralen kunne stenge ett kjørefelt, mens trafikken fortsetter i motgående. I gitte tilfeller kan trafikken fortsette i begge retninger, for eksempel hvis et kjøretøy får problemer i motbakke hvor det er doble kjørefelt.

– Når kan kjørefeltsignaler være på plass?

– Vi må inn og montere skilt gjennomgående i alle tre felt. Det mye kabling og en hel masse arbeid. Hvis det blir konkludert at dette er måten å løse det på, så snakker vi om ett år på prosjektering og installasjon, svarer Fossåen.

Tar kampen opp

Roy Steffensen varsler at siste ord ikke er sagt.

– Frp kommer til å ta kampen opp på nytt. Vi mener fortsatt det burde vært mulig å få til en bergingsbil og at dette er beste løsning på kort sikt. Lys er noe som ikke er på plass før om to år, og det er to tapte år for trafikantene. Det beste hadde vært å få til begge deler, mener Steffensen.

Etter det han har fått opplyst vil kjørefeltsignal koste 15 millioner kroner.

– Vår budsjettseier går til å finansiere noe jeg antar at regjeringen hadde tenkt å gjøre uansett. Det er å ta en spansk en, mener Steffensen.

