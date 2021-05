Ringen var ikke sluttet for Storm Juliussen. Han endret kostholdet og er klar for ny stor utstilling

I over 40 år har han levd av å være marinemaler. For fem år siden år vendte han tilbake til der han startet, til musikken. Ga ut egen plate. «The music of my life.» Så ble det stille. Helt til nå.

Her fyller han opp livet med bilder og minner i et atelier, der det aldri er ryddet eller støvsugd eller åpnet et vindu for lufting. Minnene som kommer inn, blir heller aldri flyttet. Treskulpturen er mora, laget av faren. Pål Christensen