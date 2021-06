Richard Danielsen er død

Minneord: Richard Tore Danielsen sovnet stille inn på Mandal sykehjem 7. juni, 93 år gammel.

Jarle Natland journalist

Han hadde storparten av sin yrkesaktive periode som sjefflygeleder og distriktssjef i lufttrafikktjenesten på Sola.

Selv om det er lenge siden han ble pensjonist og flyttet tilbake til Sørlandet, er vi mange som husker Richard med takknemlighet . Han var en bauta for lufttrafikktjenesten på Sola i mange år. En tillitsfull kollega og høyst respektert sjef.

Richard vokste opp i Loshavn nær Farsund som nummer tre i en søskenflokk på fem.

Sammen med sin far og brødre seilte han, både før under og etter krigen, på frakteskøyta «Oddfjell». Da freden kom, var han 17 år og deltok som bevæpnet vakt over kapitulerte tyskere fra festningsanlegg i området.

Richard avtjente verneplikten i Kystartilleriet, og han utdannet seg til telegrafist. Senere ble det utenriksfart der han møtte sin kjære Reidunn som hadde mønstret på samme båt i 1951. Hun ble hans store kjærlighet som varte livet ut. De giftet seg i 1954.

I 1952 fikk Richard jobb som flygelederassistent på Sola.

Senere ble det flygelederutdanning i England, I 1955 gikk ferden til Ørlandet som flygeleder. Der ble han etter hvert landets yngste sjefflygeleder.

I 1967 kom Richard med familie, som var nå var blitt utvidet med fire barn, tilbake til Sola.

Richard var sjefflygeleder ved Sola kontrolltårn fram til 1981.

Da overtok han samme stilling ved Stavanger kontrollsentral. I 1984 ble han distriktssjef for lufttrafikktjenesten på Vestlandet. En stilling han hadde fram til pensjonsalder.

Richard var en dyktig og hjertevarm leder. Han hadde integritet både i det faglige og det sosiale.

Han var visjonær og satte krav til sine medarbeidere, men hadde samtidig omsorg for hver enkelt. I hans tid som leder var det mange omstillinger i tjenesten.

Flytting til nytt kontrolltårn og sikringsbygg i 1983 var en stor utfordring. På den tiden ble også radar tatt i bruk ved kontrollsentralen.

Richard var flink til å få medarbeidere til å påta seg spesialoppgaver og til å motivere. Han fulgte nøye med på helikoptertrafikken som utviklet seg raskt som følge av petroleumsvirksomheten.

I sin tid ved kontrollsentralen og senere som distriktsjef var han en viktig pådriver for å bedre tjenesten til helikoptertrafikken på norsk kontinentalsokkel.

I staben for Hovedredningsentralen var Richard i flere år lufttrafikktjenestens representant. Han var en av stifterne av Solakonferansen, der han satt i styret fra 1989 til 1994. Mange satte pris på hans erfaring og vurderingsevne. Og mange vil huske hans gode humør og smittende latter.

Richard Danielsen fikk mange gode år som pensjonist. Han var ofte i sitt barndomshjem i Loshavn, men bodde i sin kones fødeby, Mandal.

Han vokste opp med havet og naturen. Fiske og jakt var aktiviteter som fulgte ham nesten til det siste. I Rotary vil han bli husket både i Hafrsfjord Rotaryklubb og i Mandal.

Richard Danielsen var en familiekjær person som kunne glede seg over at familien økte. I disse dager går våre tanker spesielt til kona Reidunn og familien som har mistet en kjær mann, far, svigerfar, bestefar og oldefar.

Ragnar Time