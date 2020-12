Strengere støykrav på Vardafjell: – Fylkesmannens avgjørelse er feil

Naboer til vindturbinene på Vardafjell i Sandnes har klaget blant annet på støy fra vindkraftverket. Nå blir støykravene skjerpet. Foto: Pål Christensen

For første gang i Norge har en kommune fått medhold i at de kan vedta skjerpede støykrav til et vindkraftverk. Fylkesmannen i Rogaland gir Sandnes kommune medhold i at kravet til støy fra Vardafjellet vindkraftverk skjerpes fra 45 til 42 desibel. Men vindkraftselskapet har ikke gitt opp kampen.

