Naturskolens båt forsvant fra Langøy - funnet igjen i Sandnes

Lundsvågen naturskole takker publikum for hjelpen etter at båten kom til rette.

Pioner-jolla ble funnet igjen i Lauvåsvågen i Sandnes. Foto: Privat

Publisert: Publisert: For mindre enn 3 timer siden

Det er Bjørn Johannesen på Lundsvågen naturskole som ba Aftenbladets lesere om hjelp til å finne igjen båten etter at den forsvant fra sin vanlige plass på Langøy i løpet av helgen.

– Vi har to Pioner-joller og to pedalbåter som elevene kan disponere. Men da vi kom til Langøy mandag morgen, manglet den ene Pioner-jolla. Den er 13 fot og grå. Båten har forsvunnet i løpet av helgen. Noen har kanskje lånt den, sa Johannesen til Aftenbladet ved lunsjtider mandag.

Noen timer senere kunne han konstatere at historien fikk en lykkelig slutt.

– En leser ringte skolen for å tipse om at båten lå i Lauvåsvågen. Jeg dro bort for å sjekke. Det stemte veldig bra. Nå sleper vi båten tilbake til Langøy. Forhåpentligvis får den ligge i ro der sånn at elevene våre kan benytte seg av den framover, sier Johannesen.

Foto: Privat