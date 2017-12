Ims-anlegg fikk kontrakt verd 3,5 mill. - men anskaffelse var ulovlig

«Miljødirektoratet har foretatt en ulovlig direkte anskaffelse», heter det i vedtaket fra Klagenemnda for offentlige anskaffelser.

Anskaffelsen var ikke kunngjort, og vilkårene for eneleverandørunntaket var ikke oppfylt, heter det videre.

Så fram til genbank på Ims

Aftenbladet skrev for snart to år siden om forskningsstasjonen til Norsk institutt for naturforskning, NINA på Ims, som kunne få 70 millioner kroner for å bygge og drifte en genbank. Denne skulle bidra til å ta vare på Hardanger-laksens gener.

Allerede for ett år siden ble satt en stopper for disse planene, ettersom det i statsbudsjettet ikke er satt av midler til genbanken.

Ytterligere ett skudd for baugen kom i forrige uke da Klagenemnda for offentlige anskaffelser vedtok at den første kontrakten som ble tildelt NINA, som gjaldt planlegging og prosjektering av genbanken, ble tildelt ulovlig.

Ims-anlegg var best egnet

For snart to år siden ble Norsk institutt for naturforskning (NINA) på Ims tildelt en kontrakt, verd 3,5 millioner kroner. NINA skulle planlege og prosjektere en genbank for bestander av laksefisk i Hardangerfjorden.

Carina Johansen

Miljødirektoratet, som tildelte kontrakten, kunngjorde ikke anbudskonkurransen.

Utfordringene med lakselus og rømt oppdrettslaks er årsaken til at Miljødirektoratet vil fryse ned gener fra Hardanger-villaks. Målet er å tilbakeføre stammene når miljøtrusselen er fjernet.

Avlyste 2013-konkurranse

«Foreningen for laks tilbake i Lutsivassdraget (FOLL)» klaget kontraktstildelingen inn til Klagenemnda.

I nemndas redegjørelse heter det at Miljødirektoratet allerede tilbake i 2013 utlyste en konkurranse om etablering og drift av genbank. I kravspesifikasjonen het det at man primært ville inngå en leie- og driftsavtale på en etablert lokalitet, og dermed bidra til oppgradering og investering til genbankstatus. Det ble stilt krav om at lokaliteten burde være på Vestlandet.

Konkurransen ble imidlertid avlyst i februar 2014. Eneste egnede tilbud kom fra NINA på Ims, men tilbudet var for dyrt.

FOLL har anført at den avlyste konkurransen i 2013 ikke kan brukes til å konkludere med at Ims var eneste mulige lokalitet for kontrakten tildelt i 2015. Miljødirektoratet på sin side, har hevdet at det kun fantes én mulig lokasjon.

Oppfyller ikke unntaksbestemmelsen

I noen tilfeller, der en anskaffelse kun kan leveres av én leverandør, er kunngjøring ikke nødvendig. Klagenemnda har imidlertid kommet til at anskaffelsen i 2015 ikke oppfyller vilkårene for unntaksbestemmelsen.

Som Aftenbladet tidligere har skrevet, er både FOLL og Naturvernforbundet negative til etablering av en genbank på Ims. Årsaken er at en slik genbank er en trussel for villaksen i Ims-elva.

Tar det til etterretning

Ettersom det ikke foreligger planer om å bygge genbank, får den ulovlig anskaffelsen ikke særlige konsekvenser.

Raoul Bierach, seksjonsleder i Miljødirektoratet, sier kontrakten med Ims-anlegget ble inngått på et tidspunkt der Miljødirektoratet hadde fått i oppdrag å etablere en genbank.

– Det har vi ikke nå, midlene til genbanken ble trukket tilbake. Vi tar vedtaket om ulovlig anskaffelse til etterretning. Vi har ikke dokumentert eneleverandørunntaket godt nok. Vi trodde vi hadde det, sier Bierach.

Han legger til at behovet for en genbank for bestanden fra Hardangerfjorden fortsett er tilstede.

– Men det er opp til politikerne om de vil prioritere dette. Vår faglige anbefaling er imidlertid klar, sier han.

Ernst Malmin i FOLL, som jobber for å stanse etableringen av genbank på Ims, er glad for at de fikk medhold i klagen.

– Det viser at det vi jobber for og mot er riktig.

I et brev til Sandnes kommune hever Malmin at NINA på Ims fortsetter ufortrødent med å planlegge genbank, på tross at manglende midler avsatt i statsbudsjettet både i 2017 og 2018. Han viser blant annet til at det er igangsatt bygging av ny vannledning.

Kjetil Hindar, forskningssjef i NINA, svarer at ny vannledning er viktig for forskningen som pågår og for å ta vare på det biologisk materialet miljømyndighetene har sagt skal tas vare på på Ims i to år.

Han viser ellers til Miljødirektoratet.