– Politiet må vise at de kan tas, uansett hvor anonyme og feige disse nettbrukerne er

Stortingspolitikere reagerer med avsky på at anonyme nettdeltakere skal ha heiet på og presset Sandnes-mannen som varslet på et anonymt nettforum at han ville begå et drap. De mener politiet må etterforske nett-trollene.