Verneprisen i boks for Hermetikken

Laboratoriet ble reist av hermetikknæringen selv, som en bransjeforskningsinstitusjon som skulle utvikle bedre produkter fra hermetikkindustrien. Huset ble tegnet av Sigurd Lunde og innviet i 1931, og er en markant bygning både i bybildet og i byens næringshistorie.

Senere ble en fagskole for hermetikk- og næringsmiddelbehandling (Hermetikkfagskolen) reist på nabotomten.

I 2006 solgte Norconserv begge byggene til Stavanger kommune.

Da var begge byggene allerede i nokså dårlig stand. I kommunalt eie skjedde det lite i bygningene, bare sporadisk når kommunen hadde behov for midlertidige lokaler. Etterbruken var stort sett begrenset til skolebygget, mens laboratoriet stod tomt. Knappe ti år senere hadde kommunen skrinlagt en rekke planer, blant annet om å bruke kvartalet til nytt rådhus, og bygningene ble lagt ut for salg igjen.

En ny reguleringsplan la vernerestriksjoner på byggenes utseende og på deler av interiørene.

Base Property kom på banen og sikret seg anlegget, og de satte straks i gang med ombygging og rehabilitering med Brandsberg-Dahls arkitektkontor på laget.

I 2017 gjenoppsto laboratoriebygget, med kontorer for eiendomsselskapet selv, utleiekontorer for flere leietakere og restauranten Matmagasinet i sokkeletasjen.

«Krav til materialbruk og bevaring av detaljer har vært kostbare premisser for dette prosjektet. Samtidig er rehabiliteringen av Hermetikklaboratoriet et godt eksempel på hvordan kulturminneverdi også kan bidra til økonomisk bærekraft gjennom at sluttproduktet blir ekstra attraktivt. Inne i restauranten bidrar smårutete glasskillevegger fra laboratorieinteriørene til å slå an stemningen. Både der og andre steder i huset har eierne valgt å beholde flere originale elementer enn dem som er omfattet av vernebestemmelser. Disse detaljene forteller om husets historie og gjør bygningen til noe unikt», skriver byantikvar Hanne Windsholt om vinnerprosjektet..

Dette prosjektet fikk også 2017 og var også nominert til Stavanger kommunes byggeskikkpris i år. Den prisen var det Smedvig Eiendoms boligprosjekt Holmegenes som stakk av med.

Det kan også nevnes at Koch Parfymeri i Kirkegata vant den såkalte «folkestemmen». Byens innbyggere har hatt anledning til å påvirke resultatet gjennom å stemme på sin favoritt i sosiale medier og på kommunens nettside. Det har vært stort engasjement, og Koch Parfymeri var soleklar publikumsfavoritt. Koch fikk dermed «folkets stemme» inn i juryen. Når de øvrige jurymedlemmene hadde avlagt sine stemmer, var det likevel Hermetikken som vant.

Den tredje kandidaten var Øivind Johnsen i firmaet Johan P. Johnsen for arbeidet med å ta vare på to flotte sjøhus på Holmen