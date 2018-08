Mann i 30-årene omkom i arbeidsulykke på Jelsa

Politiet fikk melding om ulykken klokken 15.45 torsdag. Ulykken skjedde under oppførelse av et bygg ved bedriften Norsk Stein AS. Politiet opplyser at mannen som omkom er en utenlandsk arbeider ansatt i et norsk firma.

Mannen, som var i 30-årene, ble etter kort tid erklært omkommet. Politet er på stedet og foretar vitneavhør.

Ansatte meldte fra

– Det var ansatte i bedriften som meldte om ulykken, sier operasjonsleder Pål Thime i Sør-Vest politidistrikt til Aftenbladet.

De som var på jobb da ulykken skjedde, er samlet, ifølge operasjonslederen. De ansatte blir ivaretatt av arbeidsgiver.

– Vi har sendt en anmodning til Kripos som gjelder varsling av pårørende, sier operasjonsleder Jostein Reiestad.

Det aktuelle området på Jelsa er avsperret i påvente av at kriminalteknikere skal ankomme. Arbeidstilsynet er varslet.

Også i 2010 omkom en person i en arbeidsulykke ved Norsk Stein på Jelsa. Den gang havnet en dumper i sjøen.