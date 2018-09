Hemmeligheten bak en hitlåt

Hennes mest populære låt, «Karusell», har over 1,2 millioner avspillinger på Spotify etter at den kom ut i 2016. Sammen med sangen «Indie» gjorde den Lye-jenta til en av de mest spilte norskspråklige artistene på radio det året. Hun er også kjent for sangen «Anemone» og sin jærske versjon av John Legend-sangen «All of me» som er blitt til «Alt for deg».

I kveld fra klokken 19 forteller hun om arbeidet som ligger bak suksess-låtene. Det skjer under Aftenbladets jubileumsfeiring på Bryne. Selvikvåg blir intervjuet av digitalredaktør Elin Stueland og journalist Rolf Frøyland. Kanskje får vi også en musikalsk smakebit.

Tre gründere fra Jæren er invitert for å forklare sin vei til suksess. Du får blant annet svar på hvorfor klesdesigner Siv Elise Seland valgte å flytte fra Milano til Seland utenfor Undheim for å starte sitt eget klesmerke.

FuelBox-etablerer Berta Lende Røed forteller mer om hvordan spørsmål kan få i gang den gode samtalen, og pubeier Bjørn Hagerup Røken forklarer hvordan en midlertidig pop-up pub kan overleve og bli en permanent suksess i utelivet på Bryne.

Fra scenen blir det også musikk. Den er det sokndølen og Bryne-supporteren Tønes som står for.

Du får også møte sjefredaktør Lars Helle, som forteller mer om Aftenbladet både før og nå. Programleder for det hele er journalist Ola Fintland.

Arrangementet er en del Aftenbladets 125-års jubileum med egne tilstelninger både i Egersund, på Bryne, i Sandnes, på Jørpeland og i Stavanger. Etter arrangementet på Bryne vil keramiker Jens Erland åpne dørene for utstillingen «Refleksjon» i lokalene til Bryne kunstforening i tredje etasje i Bryne Mølle. Utstillingen består av 15 kunstverk og får terningkast seks av Aftenbladets anmelder Trond Borgen.