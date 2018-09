Her er Risa-familien på Syden-tur

Mens vått høstvær for alvor har inntatt Jæren, kan de ansatte i Risa se tilbake på en varm feiring av maskinentreprenørens 70-årsjubileum. For eier Bjørn Risa tok med seg alle 530 ansatte med følge til spanske Salou, en kystby noen mil sørvest for Barcelona. Tre fly måtte til for å få med seg Risa-gjengen til Spania. De reiste torsdag 20. september - dagen før uværet «Knud» gjorde seg gjeldende - og kom hjem igjen søndag 23. september.

Familieselskapet ble startet av tre brødre på Nærbø, og nå er det altså Bjørn Risa som er eneeier. Han kaller seg nå også kultursjef i selskapet.

– De ansatte er en del av Risa-familien, sa Risa under jubileumsmiddagen lørdag.

– Den dagen jeg ikke er en god kultursjef gjør jeg ikke jobben min som eier.

