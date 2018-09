Hoksrud vil ha klimakutt i landbruket

– Det er viktig at landbruksnæringen viser at den er opptatt av dette, for dette er en næring som virkelig møter klimaendringene i hverdagen sin, sier Bård Hoksrud (Frp) til Aftenbladet.

– Hva vil du som minister gjøre for å få ned klimautslippene fra landbruket?

– Jeg og klima- og miljøvernministeren har gått sammen med bondeorganisasjonene for å se på hvordan vi kan redusere klimautslippene. Jeg opplever at landbruksorganisasjonene er framoverlente og sier at dette vil de være med på. Det er kjempepositivt. Det betyr at vi kan få på plass en avtale mellom staten og organisasjonene. Vi har ambisjon om å komme fram til noe før 1. april neste år, sier Hoksrud.

Høyere bevissthet

Landbruksministeren tror tørken i sommer var en vekker for mange og mener at den har bidratt til at folk flest har fått større nærhet til landbruket og det arbeidet som ligger bak maten som står på bordet.

– Veldig mange flere enn de som jobber i landbruket har vært opptatt av det som har skjedd og sett konsekvensene det har hatt for landbruket, så jeg tror at bevisstheten rundt dette har blitt enda høyere hos folk, sier Hoksrud.

Han har selv erfaring som butikksjef i dagligvarebransjen og vet at det kan være en utfordring at mange kunder ikke har et forhold til hvordan mat produseres.

– Her opplever jeg imidlertid at landbruket er framoverlent. Bøndene arrangerer bondens dag, og inviterer folk til gårds for å se på dyrene og få en følelse av hvordan det er på en gård. Jeg mener at bønder er opptatt av at folk skal få se og oppleve at noen må lage og produsere det kjøttstykket som ligger i butikken, sier Hoksrud.

Tveegget tørke

Samtidig erkjenner han at folk flest har satt pris på den tørre og varme sommeren som har rammet mange bønder.

– Det blir stor kontrast mellom de som hadde ferie og synes det var topp med fint vær til bønder som virkelig sliter og hadde det tungt og vanskelig med dårlige avlinger og dyr som måtte slaktes, sier Hoksrud.

– Setter du tørken i sommer i sammenheng med klimaendringer?

– Det er ikke tvil om at klimaet endrer seg. I fjor var regn den store utfordringen. I år var det tørke. Vi må se på hva vi kan gjøre framover for å bli mindre skadelidende når endringene skjer. Jeg opplever at vi har et landbruk som er opptatt av forskning og utvikling. Det forskes blant annet på hvordan vi kan avle fram kyr til å spise mindre og slippe ut mindre klimagasser, sier Hoksrud.

– Tror du at klimaendringene er menneskeskapte?

– Der har jeg vært veldig tydelig og sagt at det skjer endringer i klimaet, og selvfølgelig er mennesker med på å påvirke. Det som er viktig er at vi gjør tiltak og ser på hvordan man kan møte dette. Hvordan kan vi sammen være enda bedre rustet for å sikre at vi skal ha en god matproduksjon, sier Hoksrud.

Nordisk ministerråd

Den tørre og varme sommeren var også tema på et ministerrådsmøte med de nordiske ministrene nylig. Ifølge Hoksrud er det er nå satt ned et eget utvalg som skal jobbe fram forslag til hvordan de nordiske nabolandene kan bli enda bedre rustet til å møte endringer i klimaet. Bakteppet var tørken og alle skogbrannene som herjet i Sverige i sommer.

– Vi hadde mange branntilløp i Norge også, men det gikk heldigvis ganske bra. Etter brannen i Froland i 2008, har vi vært bedre på å slukke branner før de tar ordentlig av, sier Hoksrud.