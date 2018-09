Sparer halvannen milliard på innkreving av bompenger

BOMPENGER: Rundt 1 milliard av bompengene som bilistene vil legge igjen i de nye bomstasjonene på Nord-Jæren, vil gå til drift og innkreving. Dette er halvannen milliard kroner mindre enn det som var forutsatt av Stortinget for under to år siden.