Stille protest for dyrevelferd

– Vi står her for å markere at dyrene også trenger en stemme, sier dyrerettsaktivist Samuel Rostøl til Aftenbladet.

Sammen med et knippe andre aksjonister sto han utenfor Clarion hotell i Stavanger sentrum mandag morgen for å påminne deltagerne på Landbrukskonferansen om at dyrene ikke har makt.

Temaet for årets landbrukskonferanse som arrangeres av Fylkesmannen i Rogaland, er «Mat og matjord - makt og avmakt».

Dyrevernsaktivistene viste bilder fra Rogalands svinebesetninger med håp om at konferansens deltakere vil ta med seg dyrenes maktperspektiv inn i samtalene som skal finne sted.