Gode opplevelser har en egen drivkraft i seg som gjør at vi ønsker å oppleve mer av det samme. Slik har de det i Sirevåg når det kommer til seilskuter og folkefester. De liker å folkefeste og de liker å markere sin tilknytning til havet. Derfor passer Tall Ships Races så godt i Sirevåg havn.

Vågen kontra Sirevåg havn

Sirevågbuen og Frp-politikeren Svein Arve Nygård ville ikke at Sirevåg skulle gi slipp på tradisjonen med skutefest. Da kunne den lille havna fort gå i glemmeboka til Tall Ships Races. Han ville heller at de skulle havne i loggboka. Det tok han opp politisk i Hå og kommunen sa ja. Bidraget nå er redusert med 300 000 kroner, men det går fortsatt an å finne på mye gøy for 200 000 kroner. Det viktigste er allerede på plass. Sirevåg er bekreftet som gjestehavn for skuter også under årets Tall Ships Races.

– Så langt har fullriggeren «Sørlandet» og sjørøverskuta «Shtandart» sagt at de vil returnere til Sirevåg, og vi arbeider med å få inn enda flere skuter til en «pitstop» på ruta mellom Fredrikstad og Bergen, sier Svein Arve Nygård og kikker utover Sirevåg havn. Han slår ut merd armen og utbryter. - Denne havna er jo prikklik Vågen i Stavanger.

– Dere mangler jo litt rundt havna som noen hoteller, mange utesteder og et fisketorg.

– Ja, ja, men ser vi bort fra slike bagateller så er havna her og Vågen påfallende like hverandre.

"Sørlandets" far glemte aldri sin barndoms Eigerøy

Alene

Nygård forteller at årets regatta gir Sirevåg store muligheter for oppmerksomhet. Lindesnes står ikke på programmet og sirevågsbuene har heller ikke registrert at andre havner er i havn.

– Det ser ut som om vi blir alene. We take it all, sier Nygård fornøyd.

Stikkord for det som skjer 18. juli er liv og røre, lokale utstillere og lokal mat. Det blir sjørøverkai og aktiviteter for hele familien. Og allsang. Selvsagt blir det allsang, men den gamle helten fra Jærrock, Asgaut Steinsnes som forsanger.

I år er det Fredrikstad og Bergen som samarbeider om "Cruise-in-company"-strekket. På dette strekket er det ikke regatta, og enkelte skuter besøker gjestehavner på vei til Bergen.

Sirevåg er en slik havn, og her blir det liv! Ekstra kjekt er det at fullriggeren «Sørlandet» og har sagt ja til å komme tilbake til Sirevåg for å delta på folkefesten. Den var de svært godt fornøyd med sist de var her, sier Nygård. Som en kuriositet kan nevnes at han som fikk bygd skoleskipet, skipsreder OAT Skjelbred er fra området. Han ble født og vokste opp ikke så langt fra Sirevåg, på Skjelbred på Eigerøy. Derfor er nesten Sirevåg å regne som en hjemmehavn for «Sørlandet».

Arnt Olav Klippenberg

Havnene

Hå kommune skal sende 10 ungdommer fra kommunen på seiltrening. De skal være med fullriggeren på strekket Fredrikstad - Sirevåg - Bergen. Som nok en kuriositet kan nevnes at ungdommer fra kommunene i sørfylket før i tiden hadde reserverte plasser på skuta. Rederen glemte aldri hvor han kom fra. Ungdommene betaler 3500 kroner, resten betaler kommunen og en lokal sponsor.

De fire offisielle havnene er i 2019: