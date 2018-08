Byråd i Bergen: - La dieselbilene betale mest på Nord-Jæren

BERGEN: – Nord-Jæren bør la dieselbiler betale mer i bomstasjonene. De som forurenser mest bør også betale mest, sier Anna Elisa Tryti (Ap), byråd for byutvikling i landets nest største by. Hun lovpriser rushtidsavgiften som et effektivt virkemiddel for å endre reisevanene til bilistene.