Laerdal Medical får prestisjefylt pris

Med en spilltilnærming til førstehjelp, ønsker Laerdal Medical å gjøre folk flest i bedre stand til å redde liv. Nå får Stavanger-selskapet utmerkelsen DOGA-merket. Den prestisjetunge utmerkelsen blir delt ut til Laerdal Medical torsdag ettermiddag på DOGA-dagen 2019 i Oslo.

– DOGA-merket løfter frem de beste prosjektene der design og arkitektur har bidratt til innovasjon og verdiskaping. Her ligger det mye samfunnsnyttig nyskaping til læring og inspirasjon til andre, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen i en pressemelding.

– En svært god idé

Administrerende direktør i Design og arkitektur Norge (DOGA), påpeker at dette er en av de mest prestisjefulle norske prisene som deles ut til design- og arkitekturprosjekter.

– Med CPR Race leverer Laerdal Medical livreddende design i ordets rette forstand. Jo mer motiverte vi er, desto mer lærer vi. Å ta spillelementer inn i førstehjelpsopplæring er derfor en svært god idé, sier han i pressemeldingen.

CPR Race er et spill eller en app hvor deltakerne konkurrerer om å få en bil i mål med å bare bruke hjertekompresjoner eller 30:2-kompresjoner på en Mini Anne HLR-dukke. Gjør du en god hjerte- og lungeredning vil bilen kjøre fort, gjør du det dårlig, vil den kjøre sakte. Deltakerne vil så få en poengsum når de kommer i mål, og vinneren blir kåret.

Fakta: Laerdal Medical Bakgrunn: Startet i 1940 av Åsmund S. Lærdal. Startet som bokforlag og leketøysprodusent, solgt blant annet 100 millioner lekebiler i mykplast. 1960: ble den første Annedukken produsert – for å lære lekfolk livredning. Lærdal holdt på å miste sin da to år gamle sønn Tore i drukning på hytta på Lauvås og ble siden besatt av tanken på å utvikle utstyr til å lære livredning. 2018: 1400 ansatte, 400 ved hovedkontoret i Tanke Svilandsgate i Stavanger. Omsatte for 1,7 milliarder kroner med 237 millioner i overskudd 2017.

Én av 20 vil i løpet av livet være i en situasjon der de trenger ferdigheter innen hjerte- og lungeredning, ifølge Laerdal Medical.

Vil redde en halv million flere liv

Juryen er imponert over CPR Race, og påpeker at samarbeidet med British Heart Foundation og American Heart Association betyr at konseptet har et betydelig kommersielt potensial:

«Det er smart og innsiktsfullt å øke motivasjonen for å lære livredning ved å introdusere gamification i koblingen mellom en app og en dukke. CPR Race følger i sporene til andre løsninger fra Laerdal Medical, som kjennetegnes ved smart bruk av designmetodikk, står det i jurykjennelsen».

Laerdal Medical har en målsetning om at en halv million flere liv skal reddes på verdensbasis årlig.

Dette er DOGA

DOGA-merket, som tidligere het Merket for god design, deles ut årlig til norske arkitektur- og designprosjekter i forbindelse med DOGA-dagen. Utmerkelsen løfter fram virksomheter og utøvere som har samarbeidet om innovative prosjekter der design og arkitektur skaper samfunns-, miljømessige eller økonomiske verdier.

DOGA er en stiftelse under Nærings- og fiskeridepartementet og en del av regjeringens virkemiddelapparat for økt innovasjon.

