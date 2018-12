Det er deres eget hagetre som nå lyser så fint på Bryne torg

Om bare noen minutter skal over 1000 meter med lyslenker skinne fra det 14 meter høye, flotte treet.

– Joda, det er vårt tre, det, sier Henningsen.

Men det er ikke bare et vanlig tre. Treet har vokst sammen med familien i alle år, helt fra han og kona Anne Karin, fikk bygge hus i hagen til hans foreldre hjemme i Gamle Åslandsveg på Kvernaland.

De kjøpte treet på Hove plantesalg for over 30 år siden. Da var det 2,5 meter, så det var en investering for et ungt par den gang.

Hagens pryd

Det ble plantet i enden av hagen, der det ble et sentralt innslag. Det var slankt og flott, ble stadig høyere og sto ikke i veien.

Men i en orkan for et par år siden så de at treets røtter løftet plenen. I fjor gikk et annet tre ved samme vindretning.

– Vi tenkte at det store treet kunne gå i en storm og at det måtte sages ned for å hindre skader. Så da kommunen gikk ut og etterlyste et høyt juletre, tok vi kontakt, forklarer Henningsen.

40 ville gi tre

Det var Jærbladet som skrev om saken. Over 40 eiere av store, høye og slanke juletre meldte seg, men kommunen valgte treet deres.

Geir Sveen

– Vi syntes selv det alltid har vært et fint tre.

– Så nå er det dere som lager jul på Bryne?

– Vi har i alle fall levert treet, sier Henningsen, litt stolt, der han titter mot treet fra det kjente Tjemslandhjørnet.