Jesusbarnet er forsvunnet

Han ble sist sett i krybben ved kirkeinngangen torsdag 7. desember. Han er så stor som en lillefinger.

Menighetspedagog Ranghild Tusvik Grøndal lurer på om han kan ha tatt bolig i en liten jakkelomme eller vinterdress.

– Vi har hatt samlinger for alle barnehagene i Sola (bortsett fra en) tirsdag 5. desember, onsdag 6. desember og torsdag 7. desember. Det var etter den siste samlingen på torsdagen vi oppdaget at Jesusbarnet var borte. Vi tror derfor han forsvant på torsdagen, men vi er ikke helt sikre, sier Grøndal.

Det var de minste barna i Sømme og Skadberg barnehage samt Jubelgjengen (en åpen barnehage Sola menighet driver) som var på besøk om torsdagen.

Hun kontaktet de tre barnehagene slik at de kunne være obs dersom det dukket opp et lite barn, svøpt og uten krybbe.

Men selv om mange barnehageansatte og foreldre har sjekket mang en lomme, har Jesusbarnet ennå ikke dukket opp.

Spenningen stiger, jo nærmere julaften vi kommer.

– Å feire jul uten Jesus går jo ikke, det blir som å ha gebursdagselskap uten bursdagsbarnet, sier sokneprest Morten Sandland som sitter å forbereder seg til julegudstjenesten for Sola skole torsdag denne uka. Jo, andakten hans vil ta utgangspunkt i julemysteriet i kirka.

Reserve-Jesus

Dagene er for få til at Jomfru Maria vil klare å føde et nytt barn innen julaften. Og Sola menighet kan ikke bare kjøpe en ny: Grøndal har nemlig ikke klart å finne en lignende julekrybbe i handelen. Hvor gammel den er, vet hun ikke.

Det kan rett og slett være de må finne en «stand-in». Grøndal har en på lur: I søndagsskolen har de nemlig en Playmo-julekrybbe. Playmo-Jesus er ikke akkurat i samme stilen som Maria, Josef, hyrdene, englene og De vise menn, men et Playmo-Jesusbarn er da bedre ikke noe Jesusbarn.

Frykt ikke!

Grøndal har fortsatt et lite håp om at det ekte Jesusbarnet kommer til rette:

– Det hadde jo vært stas. Det er viktig for oss å få fram at vi ikke legger skyld på noen. Vi er ikke sure på noen. Sånn skjer.

Hvis et barn har tatt vare på Jesus, er jo det fint.

– Det har jo vært kaldt i det siste. Det kan jo være noen har tatt han med fordi de tenkte de skulle kle litt bedre på han?

– Hvis et barn har tatt vare på Jesus, er jo det fint. Det fineste som kan skje, er jo hvis noen blir grepet av Jesus, svarer Grøndal.

Jesusbarnet i tårnrommet

Nå vil vel kanskje 1. klassingene fra Sande og Sola skole innvende at de så Jesusbarnet i Sola kirke i forrige uke.

En utsending fra Keiser Augustus (presten) tok barna med på en vandring der de først gikk opp til orgelet og møtte Engelen Gabriel, nei Engelen Geir. (organisten). Barna hadde på kostymer og var engler, hyrder og vismenn. Engelen lærte de «Ære være Gud i det høyeste», for det måtte jo englene kunne. Mens hyrdene varmet seg rundt bålet, oppdaget de Josef og Maria som gikk forbi og lette etter rom. De lette og de lette og forsvant opp trappene og inn i tårnrommet. Og der i det lille rommet med tykke murvegger og to små vinduer, fant barna - unnskyld, hyrdene, englene og vismennene, Josef og Maria (som var helt levende) og Jesusbarnet i krybben. Men det Jesusbarnet var på størrelsen med en babydukke, altså mye større enn en lillefinger. Så det kan ikke brukes i julekrybba ved inngangen.

Det blir tre gudstjenester i Sola kirke på julaften. Den første (klokka 13:30) er for barnefamilier.