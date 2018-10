Stavanger Høyre vil ha kommunal etableringsbank

Krav om 15 prosent egenkapital gjør det «umulig» for unge med studielån å bli selveiere med mindre de har foreldre som kan hjelpe. Dette gjør det vanskelig for unge og skaper langsiktige sosiale forskjeller, mener Stavanger Høyre.

Partiet mener løsningen er en kommunal etableringsbank som skal garantere for egenkapitalkravet til unge som er i jobb, men mangler egenkapital.

Ifølge en pressemelding er målgruppen er vanlige unge med jobb og betalingsevne, men uten egenkapital - typisk unge par i jobb - men med studielån og uten foreldre som kan sponse/garantere for egenkapitalkrav.

Kommunal garanti

Lån skal gis av bank. Høyre mener kommunens garanti gjør at lånerenten blir lavere, og noe av denne besparelsen betales for garantien - slik at kommunens risiko finansieres.

«Dette er en måte å utjevne og forebygge sosiale forskjeller på. Veldig mye av nordmenns formuesoppbygging har skjedd ved sparing i bolig. Å hjelpe unge uten foreldre som kan hjelpe dem, er et viktig bidrag til en by med mindre forskjeller», skriver Stavanger Høyre.

Partiet henviser til at Stavanger i mange år har brukt penger på å hjelpe unge inn i boligmarkedet, for eksempel ved selvbyggerboliger.

Mener det ikke driver prisene opp

«Men nå må det tenkes nytt. Selvbyggerboligene traff bare noen få som «vant» i lotteriet. Vi lager nå en ordning som kan treffe mange - enten de kjøper ny eller brukt bolig, skal bo i leilighet eller i rekkehus - og vil være mer rettferdig. Uten at det koster kommunen mer.»

Høyre mener heller ikke dette vil være med på å drive boligprisene opp fordi det ikke er unge som sliter med å etablere seg i boligmarkedet som driver prisene opp.

«Det er det allerede godt etablerte med solid egenkapital som gjør. Og de som investerer for å leie ut til ungdom med betalingsevne, men uten egenkapital.»

«Så er det kanskje på tide at alle partier seg på et generasjonsregnskap, med tanke på unges muligheter til å etablere seg i boligmarkedet før og nå.