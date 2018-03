Lars Erik Borge, leder av teknisk beretningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) og professor ved institutt for samfunnsøkonomi ved NTNU sier til Aftenbladet at netto driftsresultat de siste årene hos flere av kommunene i Rogaland er høyere enn anbefalt.

– Etter at investeringsmomsen ble flyttet fra driftsregnskapet til investeringsregnskapet i 2014 har vi i TBU anbefalt at netto driftsresultat for kommunene samlet over tid bør utgjøre 1,75 prosent av inntektene.

– Hvorfor?

– Dette er basert på såkalt formuebevaring, og har sammenheng med at driftsresultat overvurderer den økonomiske balansen fordi avskrivingene er høyere en låneavdragene. Det trekker i motsatt retning at realrenten er lavere enn den nominelle renten, sier han.

15 av 26 kommuner

Siden 2006 har ifølge Borge netto driftsresultat i gjennomsnitt ligget omtrent på dette nivået. Men de 2–3 siste årene har driftsresultatet ligget en del over, noe som særlig har sammenheng med høy inntektsvekst og merskattevekst.

Mellom 2010 og 2017 var det 15 av 26 Rogalandskommuner som hadde tre eller flere sammenhengende år med et netto driftsresultat over 1,75 prosent av inntektene.