Ingen styremedlem i offentlige aksjeselskap dømt i Norge siste 20 år

Politikere med styreverv i offentlige aksjeselskap trenger ikke frykte at styreansvaret får rettslige konsekvenser. Ikke én gang de siste 20 årene har politikere vært nødt til å svare for seg i en domstol for kostbare feil begått som styremedlemmer.