Frykter ferja kan gi prishopp for Ryfast

– Dette er bekymringsfullt, sier fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal (KrF) om den fersk rapporten fra Møreforsking.

Rapporten viser at det er bedriftsøkonomisk grunnlag for fortsatt ferjedrift på Lauvvik-Oanes, med halvtimes avganger. En ferjeforbindelse vil gi Ryfast et inntektstap på cirka 120 millioner kroner per år, fordi 1600 biler i døgnet heller vil bruke ferja. Denne vurderingen er gjort ut fra 229 kroner i bommen i Ryfylketunnelen. Men det skal lite til å presse ferja på pris, slik at flere trafikanter velger Ryfast, ifølge Møreforsking.

– Rapporten bekrefter at ei ferje vil påvirke inntektsgrunnlaget for Ryfast og føre til høyere priser enn det i utgangspunktet er lagt opp til. Samtidig forstår jeg at ferjetrafikken er veldig påvirket av prisen i Ryfast. En situasjon der Ryfast blir rimeligere enn vi antar i dag, vil påvirke ferja og svekke grunnlaget for at den skal gå over tid, uttaler fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal (KrF).

Jon Ingemundsen

Tre rederier har søkt om konsesjon for privat ferjedrift på Høgsfjorden, blant annet Norled og Fjord1. Norled ønske ikke å kommentere rapporten eller trafikktallene, ifølge ferjesjef Gaute Gangenes. Fylkeskommunen skal ta stilling til konsesjonssøknadene i år.

Nye Sandnes

Forsand og Sandnes danner ny kommune i 2020 og ønsker å opprettholde Høgsfjord-ferja for at kommunen skal henge sammen. Ferja gir imidlertid økonomiske bekymringer for Rogaland fylkeskommune og Stavanger kommune, som har garantert for milliard-lån til Ryfast. Etter et møte i Oslo 19. februar er det klart at staten, Stavanger kommune og Rogaland fylkeskommune sammen skal avklare om privat ferjedrift kan nektes over Høgsfjorden.

– Nå avventer vi utredningen fra departementet om hvilken rolle og myndighet vi som konsesjonsmyndighet har i relasjon til garantiansvaret. Det er viktig å få avklart dette så fort som mulig, sier Solveig Ege Tengesdal.

– 50-lapp ekstra

Arne Bergsvåg (Sp) er leder for Samferdselsutvalget i Rogaland fylkeskommune. Fylkets tall har tidligere vist at ferja kan gi et inntektstap for Ryfast i størrelsesorden 120–150 millioner kroner årlig. Med nedbetaling over 15–20 år utgjør dette totalt 2–3 milliarder kroner. Regningen må trafikantene dekke i form av bompenger.

– Utredningen fra Møreforsiking viser den bekymringen vi har hatt, at ferja vil ta 20–30 prosent av trafikken fra Ryfast. Det har betydning i forhold til garantiansvaret og prisene må bli høyere, det sier seg selv. Trafikklekkasjen tilsvarer 50 kroner høyere bompenger per passering. Er dette rett når forutsetningen hele tiden har vært at ferja ikke skal gå? Dette er en brist i forutsetningene og gir utfordringer for oss i fylket. Jeg kan forstå ønsket fra Forsand om lengre nedbetalingstid i Ryfast, for jo lengre vil ferja kunne gå. I utgangspunktet ser jeg at det hadde vært greit med ferje som alternativ for turister, men det var Ryfast regionen samlet seg om. Nå handler det om å stå opp for vedtak som er gjort tidligere, uttaler Bergsvåg.

Ove Heimsvik

Han mener Forsand-politikerne tar en stor risiko med Ryfylkeporten, den planlagte tunnelen fra Espedal i Forsand til Frafjord i Gjesdal.

– Jeg er redd at hvis vi får usikker økonomi i Ryfast, så skal det bli krevende å få fylkestinget til å vedta Ryfylkeporten. Og når Ryfast-bommen blir gratis, er det ikke trafikkgrunnlag for Høgsfjord-ferja. Så da kan de miste den også. Derfor undrer jeg meg veldig over tankegangen til ordføreren i Forsand. Uttalelsene om at det er bra med konkurranse. Milliardene skal betales ned og det er trafikantene som skal betale det. Jo større konkurranse, desto lengre blir nedbetalingstiden. Alle ønsker at bompengene skal settes så lave som mulig og at prosjektet betales ned fortest mulig. Det er ingen gratis lunsj. Noen må betale, sier Arne Bergsvåg.

Det store spørsmålet er hva som blir de endelige satsene i Ryfast - og når prisene settes.

– Det er vel Vegdirektoratet som vedtar takstene og det ligger i føringene i stortingsproposisjonen hva det skal koste. Vi kan ikke sette billigsalg første året for å utkonkurrere ferja. Prosjektet er innenfor kostnadsrammen, slik det ser ut, så det vil sannsynligvis ikke bli over det som ligger i stortingsproposisjonen. Det er naturlig å se trafikkutviklingen an og heller justere ned prisene etterpå, slik som det ble gjort med Finnfast, uttaler Bergsvåg.

Tor Inge Jøssang

Ryfast-prisen avgjørende

Etter å ha brukt natten på å lese rapporten konstaterer Forsand-politiker Ole Tom Guse (KrF) at Ryfast-prisen vil avgjøre ferjas skjebne.

– Rapporten viser hvor viktig det er at den framtidige prisen i Ryfast blir fastsatt snarest mulig, for den vil avgjøre framtiden til ferja. Byggingen av Ryfast har kommet så langt at i det minste burde kunne komme en foreløpig pris, kommenterer han.

Møreforskning har gjort en god jobb, ifølge Guse, men han ser med spenning fram til at ferjeselskapene gjør sine egne vurderinger.

– Det er positivt at trafikktallene i Espedal-Frafjord er høyere enn det vi har fått presentert tidligere. Møreforskning er tydelige på at ferja har et lite trafikkgrunnlag dersom Espedal-Frafjord blir etablert, kommenterer Guse.

Savner flere beregninger

Guro Heggemsnes Fløysvik er leder av driftsutvalget i Forsand. Hun synes rapporten til Møreforsking er grundig fram til og med trafikkberegningene som er gjort.

– Jeg undrer meg over og savner videre prognoser for bompengealternativene i Ryfast, samt videre lønsomhetsberegning for ferja ut fra disse alternativene. Det er lite trolig at bompengeprisen blir så høy som stortingspropsisjonen sier (230 kroner), kanskje heller ikke så lav som 100 kroner. Men det hadde i mine øyne vært svært viktig å få lønnsomhetsvurdering for hele spekteret. Det er er så mange ting som spiller inn på lønnsomheten, slik at det ikke er gitt at litt lavere trafikkgrunnlag vil gi dårligere lønnsomhet. Jeg stusser også over beregninger med 150 bilers ferje (personbilenheter) med halvtimes frekens. Dette skal være et billigere alternativ enn timesavganger, som da trenger ferje med 200 PBE. I dag oppstår det forsinkelser i sambandet med en gang det begynner å bli fulle ferjer. Det er ikke kapasitet til å laste og losse biler så fort at de klarar å holde rutetidene med ei ferje med 101 PBE. Hvordan er dette vurdert inn i lønnsomhetsberegningen? Det vil vel enten føre til store forsinkelser eller behov for ombygging av ferjekai? spør Fløysvik.

– Dårlige odds for ferja

I Strand kommune mener Alf Henning Heggheim (Sp) at Høgsfjord-ferja har dårlige odds. Han viser til at vurderingene er gjort ut fra 230 kroner i bomtakst i Ryfast.

– Hvis det er grunnlaget for hvorvidt Høgsfjord-ferja er konkurransedyktig med Ryfast, stiller jeg et stort spørsmålstegn ved om privat ferjedrift over Høgsfjorden er «liv laga». Hva hvis det blir lagt til grunn 100 kroner per passering med full rabatt? Det er jo det som er målsettingen - og etter min vurdering er det en realistisk bompengetakst for Ryfast. Ellers må jeg si at ordfører i Forsand tar veldig lett på at det bare er å forlenge bompengeperioden for Ryfast med 5 år. Tydeligvis skal ikke Bjarte Dagestad være med å nedbetale Ryfast. Dette er manglende respekt for de som skal være med på å betale ned Ryfast, som er 92 prosent bompengefinansiert. Hvis Forsand/Nye Sandnes vil ta ekstraregningen med å forlenge nedbetalingsperioden for Ryfast med 5 år for å sikre en «skjør» ferjedrift over Høgsfjorden, er det greit. Men, målsettingen må jo være å nedbetale Ryfast raskest mulig. Når Ryfast er nedbetalt er det i alle fall grunn til å stille spørsmål grunnlaget for privat ferjedrift over Høgsfjorden, kommenterer Heggheim.