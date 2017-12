Jente (16) utsatt for vold - politiet etterlyser vitner

Det er politiet som melder om dette like før midnatt lørdag. Selve hendelsen skal ha skjedd i 22-tiden på Ruten i Sandnes.

Politiet skriver følgende: «Politiet har fått melding om at en 16 år gammel jente skal ha blitt utøvet vold mot, og frastjålet en ryggsekk på Ruten i Sandnes. Jenta fant igjen sekken i noen busker, men da var sekken tom. Det skal ha vært fem gjerningspersoner. Patrulje på vei for å avhøre jenta nå. Forholdet skal ha skjedd cirka klokken 22. Eventuelle vitner til hendelsen bes kontakte politiet på tlf 02800».

– Det er meldt inn som et ran til oss av moren til denne jenta. Vi er hjemme hos denne familien nå for å danne oss et bedre bilde av hva som har skjedd. Vi ser alvorlig på saken og kommer til å følge den opp, sier operasjonsleder i Sør-Vest politidistrikt, Victor Jensen, til Aftenbladet.

– Hvordan går det med jenta?

– Hun skal ikke ha fått noen fysiske skader, men det er klart at det har vært en skremmende opplevelse for henne, sier Jensen.