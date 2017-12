Er du på Arneageren ved Sølvberget, går forbi sølvsmeden og det som glitrer i utstillingsvinduet hans, for så å svinge inn til høyre så snart du ser et smau, da kommer du til Lille Sølvbergtorg.

Her står et lite julemarked og byr seg frem mellom hvite trehus, og holder Torg-«kånå» med selskap. Hun har kanskje følt seg både gjemt og glemt siden hun ble flyttet fra det store torget, der hun holdt til i 20 år, og til denne lille pletten på jord. Men i dag har hun fått fint selskap.

Oline sitt pannebånd

Blant annet har Oline Ovesen og Gea Sønstabø funnet frem til de hvite teltene som byr frem kunsthåndverk og hjemmelagde, lokale varer av mange slag.

Fredrik Refvem

– Var det finest med blått eller rødt?

– Jeg vet ikke, sier Oline. Det er ikke lett å bestemme seg når Ingvild Kverneland har laget så mange fine strikkeplagg. Like bortenfor står Merete Kristoffersen. Hun selger alt fra hjemmesydde barneklær til toalettmapper, mens bodnabo Jørgine Grødem blant annet selger saueskinn fra egne sauer og hjemmestrikkede votter.

Fredrik Refvem

Ønsker seg boder

– Salget har gått litt trådt, men bedre i dag, lørdag, enn på fredag. Det er vel været som må ta mye av skylden, sier Grødem.

Keramiker Tove Kristin Seierstad selger engler og lysestaker og annen keramikk. Hun syns det kunne vært gjort litt mer for å vise at det faktisk skjer noe mellom gateløpene.

Fredrik Refvem

– Og så skulle vi hatt boder det går an å låse av. Det er mye jobb å pakke opp og ned alle varene, sier hun.

– Vi rakk ikke å få bygget boder i år. Det skal vi jobbe for å få på plass neste år, sier Kristin Gustavsen, daglig leder i Stavanger Sentrum.

Hun har invitert produsenter sentrumsforeningen har knyttet til seg gjennom markedet de arrangerer hver første lørdag i måneden, når hun har bedt inn til julemarkedet på Lille Sølvbergtorg.

– Det er bare å ta kontakt, for vi er stadig på jakt etter flere, sier Grødem.

Fredrik Refvem

Wedler eier torget

Frp-politiker Christian Wedler eier store deler av torget. Han har kjøpt opp to hus i tilknytning til den lille, åpne plassen.

– Eieren av torget ønsket at vi laget litt liv her, sier Gustavsen. – Og vi så det som en anledning til å arrangere julemarked, en fin måte å skape stemning i byen på, sier hun.

Vil lage ny tradisjon

– Hvordan gjør dere det kjent at det finnes et lite julemarked her inne?

– Dette er første gang for noe vi håper skal bli en tradisjon, men det tar tid å gjøre arrangementet kjent, og så går det vel an å si at vi ikke har hatt værgudene med oss. Vi har skiltet, publisert kart på Facebook og på nett og delt ut flyere i byen, sier Grødem.

Julemarkedet har åpent førstkommende søndag samt fredag, lørdag og søndag kommende helg.

– «Kånå» ser litt beklemt ut der hun står og kikker inn i teltduken?

– Ja, vi burde jo tatt henne inn i varmen og plassert henne på innsiden av teltet, sier Grødem og ler.