Jubler for nytt barnehagesenter på UiS

– Barnehageforskning er et av de sentrale satsingsområdene ved UiS, og vi er glade for at vi har et så sterkt forskningsmiljø her hos oss. Dette er en gledens dag for både fagmiljøet og for UiS, uttaler rektor Marit Boyesen i en pressemelding.

To nye sentre ved UiS og Høgskulen på Vestlandet (HVL) får til sammen 50 millioner kroner til å forske på barnehager. Aldri før er det gitt så mye til forskning på barnehage. Det er Kunnskapsdepartementet som har gitt Forskningsrådet i oppdrag å lyse ut 50 millioner kroner til forskning over 5 år. UiS og HVL ble valgt ut blant seks søkere totalt.

Viktig anerkjennelse

– Det er veldig gledelig at internasjonale fagfeller og Norges forskningsråd anerkjenner barnehageforskningen ved UiS. Det at vi nå får et eget senter for barnehageforskning med våre dyktige fagfolk i spissen, vil ha stor betydning for kvaliteten i norske barnehager, for barns utvikling og for foreldres opplevde trygghet for sine barn, sier dekan ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora, Elaine Munthe i pressemeldingen.

UiS har valgt navnet FILIORUM for det nye senteret. FILIORUM er latin og betyr barn. Navnet ble valgt fordi barna og deres trivsel, utvikling, lek og læring skal være dreiepunktet for all aktivitet ved det nye senteret. Tema for de tre arbeidsgruppene på senteret skal være: tilhørighet, kommunikasjon og lek.

– Skal komme barn til gode

Det nye barnehagesenteret består av forskere fra fem ulike enheter ved UiS: Institutt for barnehagelærerutdanning, Lesesenteret, Læringsmiljøsenteret, Handelshøyskolen UiS og Institutt for sosialfag. I tillegg har senteret knyttet til seg samarbeidspartnere i Private barnehagers landsforbund (PBL), Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) samt Stavanger universitetssjukehus (SUS).

– Vår ambisjon er at forsknings- og utviklingsarbeidet i FILIORUM skal bidra til økt kvalitet i utdanning, forskning og praksis, og at dette skal komme barn til gode i hele landet, sier prosjektleder Ingunn Størksen ved Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger.

Satsingsområde Barnehagesenteret starter opp høsten 2018, og tildelingen varer i første omgang i fem år med mulighet for forlengelse. Størksen mener at FILIORUM vil bidra til økt kunnskap innen et viktig felt.

Barnehageforskning er i rivende utvikling ved UiS, og det er også et av de sentrale satsningsområdene ved UiS. En rapport fra 2015 viser at UiS topper lista over barnehageforskning målt i andel av FOU-investeringer på feltet.

Forskningsmiljøene ved universitetet samarbeider tett om flere store prosjekter på en rekke områder innenfor barnehagefeltet. Forskningsprosjektene har en klar forankring i den norske barnehagemodellen, og forskerne ved UiS har nær kontakt med praksisfeltet. Dette gjør at forskningen også har en stor innvirkning på utviklingen av norske barnehager, poengterer Størksen.