Arbeidsmarkedet gir svakere skatteinngang

Høy arbeidsledighet har over tid gjort at skatteveksten ikke har vært slik som den har vært budsjettert. Alle tre kommunene har sett seg nødt til å revidere budsjettet for 2017, og verst er nok situasjonen i Sola kommune.

Skatteinngangen for Sola for november var 166,8 millioner, noe som er 5,1 millioner høyere enn justert budsjett for november. Akkumulert per november er inngangen 940,6 millioner, som er ni millioner høyere enn justert budsjett.

Likevel er det en nedgang på 3,7 prosent i forhold til samme periode i 2016, og i forhold til opprinnelig vedtatt budsjett er inngangen for november hele 40,4 millioner lavere.

– Skatteinngangen i Sola er litt mindre ille enn fryktet, og vi ligger over revidert budsjett, sier rådmann i Sola Ingrid Nordbø.

Mer normal situasjon

Sola kommune har per november en arbeidsledighet på fire prosent, en nedgang på to prosentpoeng så langt i år. Kommunen har i mange år vært i en særstilling med mange innbyggere med høye inntekter, og dermed hatt høy skatteinngang. Selv om arbeidsledigheten nå er på vei ned, betyr det ikke at de ser for seg høy skattevekst i fremtiden.

– Det er veldig gledelig at det synker, men selv om ledigheten går ned, vil det ikke komme opp på det nivået det har vært. Nå går arbeidstakere over på jobber som er normalt lønnet. Det betyr at vi på sikt må tilpasse oss en mer normal skatteinngang i fremtiden, sier Nordbø.

Carina Johansen

Bedring i Sandnes

I budsjettet for 2017 la Sandnes kommune opp til en skattevekst på 2,1 prosent. Skatteinngangen for november viser imidlertid at skatteveksten i Sandnes er 0,2 prosent.

Skatteinngangen i Sandnes for november på 428,7 millioner, noe som er 35,7 millioner høyere enn justert budsjett. Akkumulert skatteinngang per november er 2 254 millioner.

Skatteinntektene til Sandnes fortsetter å stupe

Sandnes kommune hadde i 2017 budsjettert med en skatteinngang på 2 319 millioner, men i perioderapporten per 31. august 2017 ble skatteanslaget for kommunen justert ned med 74 millioner kroner, mens rammetilskuddet ble justert opp med 82 millioner.

Langt under budsjett

Når de totalt kommer ut med 35,7 millioner over budsjett i november, skyldes dette et positivt marginoppgjør og korrigering i forbindelse med økning i fordelingstall, noe som til sammen har medført en økning i forhold til budsjett på 40,4 millioner.

– Det er positivt at vi har skattevekst i november, men det er vanskelig å se bak tallene når marginoppgjøret og korrigering i forbindelse med økning i fordelingstall er med på denne skatteinngangen. Nå ligger vi over det vi trodde vi skulle ende på, men langt under det vi budsjetterte med, sier fungerende budsjettsjef i Sandnes kommune, Linn Christin Rustøen.

Ifølge de siste tallene fra Nav har Sandnes hatt en stor nedgang i tallet på antall arbeidsledige, og Rustøen poengterer at dette naturlig nok har en liten innvirkning på at de nå ser en skattevekst i Sandnes.

Skattesvikt i Stavanger

Skatteinngangen for Stavanger kommune ble 870,5 millioner kroner, og var 82,7 millioner lavere enn for november i fjor. Dette var imidlertid ventet, og inngangen ligger 9,5 millioner lavere enn justert budsjett for november.

– Vi har budsjettert med negativ skattevekst, så jeg syns vi har truffet godt når vi har et samlet budsjett på fem milliarder, sier strategi- og analsysesjef i Stavanger kommune Hilde Vikan.

– Er det arbeidsledigheten som gjør at det blir en negativ skattevekst i Stavanger for 2017?

– Det er en av flere årsaker, men lav befolkningsvekst og sysselsettingsvekst spiller også inn, sier Vikan.

Den samlede skatteinngangen for januar til og med november i Stavanger kommune utgjør 4 861,4 millioner ved utgangen av november. Inngangen er 167,9 millioner eller 3,3 prosent lavere enn tilsvarende periode i 2016.

Stavanger kommune hadde i 2017 budsjettert med redusert skattevekst på 2,8 prosent, og sammenlignet med budsjett for januar til november er skatteinngangen 25,6 millioner lavere enn forventet.

– Skatteinngangen for 2017 blir omtrent som budsjettert. I skatteanslaget for 2018 har vi fortsatt lagt oss på en linje med vesentlig lavere skattevekst i Stavanger enn i resten av landet, så det forventes ikke ytterligere justeringer i driften, sier Vikan.

Stavanger, Sandnes og Sola har skattesvikt på 155 millioner kroner hittil i år

Hemmer hanekampen mellom Stavanger og Sandnes regionens muligheter?