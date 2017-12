Hva skyldes problemene på rådhuset i Sokndal?

Hvor begynner en historie? Aftenbladet har i det siste snakket med en rekke personer i Sokndal for å forsøke å tegne et bilde av det som skjer i rådhuset. Turbulensen i kommunen ble kjent i høst da de fire kommunalsjefene ble sykemeldt samtidig. Denne uken kastet personalsjef Leif Tore Slettebøe inn handkleet og sa opp. Da er status at to fortsatt er sykemeldt, én har sagt opp og én har vendt tilbake på jobb.

Så hvor starter en historie? Noen mener vi må tilbake til lokalvalget for seks år siden.

Ordfører Dag Sørensen (Ap) måtte gå. Ny ordfører ble Trond Arne Pedersen (KrF). Han gikk til valgt på å få fart på Sokndal. Sørensen gikk fra ordførerkontoret til rådmannskontoret på Soknatun. I dag beskriver ordfører Trond Arne Pedersen perioden med Sørensen som rådmann slik til Dalane Tidende: «Kan det være at noen ønsker å opprettholde den gamle kulturen på Soknatun; den som ble totalslaktet av Telemarksforskning?»

Det han viser til er en rapport fra Telemarksforskning som etterlot en liste med forhold som kommunen burde gripe fatt i. Utsagnet blir kontroversielt når Pedersen peker på «den gamle kulturen». Den kulturen ble ledet av en rådmann og hans kommunalsjefer.

Muppetshow

Kanskje kan denne historien begynne et helt annet sted. For temmelig nøyaktig ett år siden skulle Sokndal ansette ny rådmann etter Dag Sørensen. Rekrutteringsbyrået og ansettelsesutvalget var enige. Den tidligere varaordføreren Atle Støle (H) burde få jobben. Saken gikk så langt at folk på gata gratulerte Støle med ny jobb. Det var kun litt sandpåstrøing i kommunestyret som gjensto. Så snudde alt. Kommunestyret vedtok - på et lukke møte - å lyse jobben ut på ny.

En opprørt Støle kalte kommunestyret for Muppetshow. Han sa til Aftenbladet at det som skjedde var en hån mot de som hadde jobbet med ansettelsen. «Her bruker kommunen et av Norges beste rekrutteringsbyråer og så hopper man bukk over det de anbefaler. Det skal bli spennende å se om det finnes seriøse søkere som våger å søke jobben etter dette.»

Ordfører Trond Arne Pedersen støttet Støle og mente han var utsatt for «god, gammeldags jantelov.»

Ny runde

Det meldte seg seriøse søkere til stillingen. På lista sto to av kommunalsjefene. I tillegg dukket det opp en mann på 58 år fra Tau i Ryfylke. Helge Madland. Han hadde tatt sluttpakke i Archer og var klar til å forsøke noe nytt. Han fikk ikke rådmannsjobben i Hjelmeland, men i Sokndal fikk han napp. Nå skulle Helge Madland bli ukependler mellom Tau og Hauge i Dalane.

Han hadde ikke vært lenge i jobben før vi som jobber i media begynte å få hint om at noe var galt. Det var et eller annet med stemningen i rådhuset som ikke var til på kjenne igjen. Folk våget ikke å stå fram med kritikken. Media fikk høre om fryktkultur. Det toppet seg da samtlige kommunalsjefer var sykemeldt samtidig. Varaordfører Frank Toks sa til Dalane Tidende «at den nye rådmannen har en helt annen lederstil enn vi har hatt i Sokndal kommune tidligere». Det fikk ordfører Trond Arne Pedersen (KrF) til å rykke ut i forsvar for den nye rådmannen. «Helge Madland er opptatt av å levere. Det kan det være at noen reagerer på.»

Ordfører Pedersen trekker opp de lange linjene når han sier til Dalane Tidende: «Så lenge jeg har sittet i ordførerstolen, og lenge før det, har kommunen vært plaget av en kritikkultur. Den nye rådmannen har utfordret denne kulturen (...) De som ikke vil være med og løse oppgaver for fellesskapet, virker til å være sure for et eller annet (...) de fungerer som en streikekomité for virksomheten.»

Ordføreren har seinere tatt selvkritikk for at det han sier her kan misoppfattes.

To historier

Det er altså to helt ulike historier som fortelles i Sokndal for tiden. Èn handler om gamle unnlatelsessynder og én annen handler om skadelig personalpolitikk. Det er høyst ulike oppfatninger om det virkelig finnes unnlatelsessynder og om det drives en uheldig personalpolitikk. Der stå saken - i stampe.

Kommunen har nå tatt konsekvensen av den alvorlige situasjonen og bedt om at et eksternt firma analyserer det hele og kommer med tiltak. Fire selskaper er bedt om å legge inn anbud. Til våren får vi vite hva et av dem mener.