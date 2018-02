Preikestolen er med i traileren til den nye Mission Impossible-filmen

Traileren ble sluppet i pausen av Super Bowl natt til mandag.

Traileren er et to og et halvt minutt langt sammendrag som skal lokke folk til kinosalene i sommer.

Preikestolen er med i flere sekvenser, blant annet der en ser Cruise klatre i fjellveggen.

På Twitter kjørte hovedrolleinnehaver Tom Cruise opp stemningen og skrev:

#MissionImpossible trailer drops later today. I’m so excited for you all to see it.

De spektakulære actionscene med Tom Cruise hengende utenfor Preikestol-platået ble spilt inn i november i fjor. Under innspillingen var området avsperret for publikum, men filminnspillingen fikk massiv oppmerksomhet i media.

Det er knyttet stor spenning til hvor mye av filmingen på Preikestolen som får plass i den nye Mission Impossible-filmen.

Store stjerner som Tom Cruise og Henry Cavill gjestet Rogaland i en liten uke mens innspillingen pågikk.

Preikestolstiftelsen jobber med å få bruke materiale fra filmen i markedsføring av turistmagneten. Preikestolen har i år hatt i underkant av 300.000 besøkende.

Den sjette «Mission Impossible»-filmen har verdenspremiere 27. juni, men det norske kinopublikumet må vente til 3. august før de får se filmen.

– Positivt for regionen

Forsand-ordfører Bjarte Dagestad (H) satt oppe i natt og så på Super bowl for å se traileren. Han er veldig stolt over at Preikestolen kom med.

– Vi forventet det og er veldig stolte. Jeg tror Preikestolen blir en av de mest spektakulære scenene i filmen, sier han.

Alt arbeidet som ble gjort i forkant av innspillingen, var verdt det ifølge Dagestad.

– Dette er god reklame for oss som reisedestinasjon og vil få stor betydning lokalt, regionalt og nasjonalt. Det ble en positiv opplevelse for kommunen.

Engasjerte innbyggere

Dagestad forteller at det har vært et stort engasjement rundt innspillingen.

– Mange sjekket værmeldingen regelmessig i forkant og krysset fingrene for at alt skulle gå bra.

Hva som skal skje på premieredatoen er foreløpig usikkert.

– Vi har snakket lenge om at vi må få vist filmen. Det ultimate hadde vært å gjort det på Preikestolen. Vi ønsker å gi noe tilbake til regionen og er i dialog med Universal Pictures.