Kom deg ut - drømmehelg i vente

– Kort fortalt blir det en helg med mye sol og lite vind, sier Martin Granerød, vakthavende meteorolog hos Meteorologisk institutt.

Nettene kan bringe med seg noen byger, men ikke med nedbør.

– Også søndagen ser veldig fint selv om det er fare for noen byger mot slutten av helgen, sier Granerød.

Temperaturen vil ligge fra 0 grader til et par minusgrader i lavlandet, men i fjellet kan temperaturen synke helt ned til minus 12-11 grader, opplyser Granerød.

Bra vær utover uken

– Det ser ut som det blir mye bra vær også neste uke, men det kan komme noe nedbør utover i uken som hovedsaklig vil komme som nedbør eller sludd.

Vinden i fjellet minker utover fredagen til laber og frisk bris, og vil trolig holde seg på dette nivået både lørdag og søndag.

Det er fristende å spørre om godværet varer helt inn i vinterferien, men da meteorologen forsiktig med prognosene.

Pål Christensen

– Det er for tidlig å si noe om. Vi må vente til neste uke før vi kan si noe om været i vinterferien, sier Granerød.

Ikke glem rasfaren

Forrige søndag førte flere ras til at fv. 45 gjennom Hunnedalen ble stengt i over et døgn.

Også natt til fredag gikk det et mindre ras i Hunnedalen.

– Været er i ferd med å stabilisere seg og faren for skred vil avta i hele Sør-Norge, men vi ber likevel folk om å passe på når de skal ferdes i fjellet. Noen steder vil det kunne danne seg snøfokk som presses sammen og gir fare for skred, sier Espen Nordahl, vaktleder i snøskredvarlingen hos NVE.

Han ber folk følge med på Varsom.no for siste oppdatering om snøskredfaren.

– Her står det nøye forklart hvordan folk bør ferdes i utsatte områder, sier Nordahl.

I Sauda og Røldal var det betydelig fare for snøskred fredag, ifølge Varsom.no. Lørdag er skredfaren nedjustert til moderat.

Ny park på Fidjeland

I skitrekkene jubler de over drømmeværet.

– Det kunne ikke sett bedre ut. Dette blir en knallhelg. Vi håper at mange tar turen til fjells, jubler Torbjørn Tjensvoll, som står klar til å ta imot skikjørere på Fidjeland. Fredag formiddag kunne han melde om 12 minusgrader og blikkstille vær.

Denne helgen åpner han en ny park med railer og hopp i bunnen av fjellheisen.

– Det er noe vi skal begynne med og som skal bli et permanent tilbud.

Denne helgen arrangeres det kretsmesterskap i slalåm i Røldal.

– Vi forventer storinnrykk i helgen. Det er strålende sol og vinden har stilnet. Dette blir bra, sier Kjetil Småbrekke, assisterende driftsleder hos Røldal skisenter.

Nærmeste skispor

Brekko i Gjelsdal blir nærmeste vinterparadis for dem som vil ha seg en dagstur. Jæren friluftsråd melder at det blir oppkjørte løyper.

For to helger siden ble det parkeringskaos og lange køer til Brekko på grunn av knallværet. Parkeringen har lenge vært til hodebry for Jæren friluftsråd som nå har begynt å sette opp buss når værutsiktene er gode. Skibussen til Brekko går både lørdag og søndag fra Stavanger kl. 10. Den stopper innom i Sandnes og på Ålgård. Det er også mulig å hoppe på langs veien.

