Brødre og bestevenner

Fakta: Dagens navn Odd og Hans Abrahamsen Født: 26. januar 1949 Sivilstand: Begge er gift og har tre barn hver, to døtre og en sønn. Yrker: Ingeniør og økonom, nå pensjonister Bosted: Begge bor i Sandnes Hva er dere opptatt av for tiden? 70-årsdagen med tanker og tilbakeblikk over levd liv. Hva provoserer dere? Økende ulikheter i samfunnet. Tre ord som beskriver dere? Ærlige, arbeidsomme og rause

Siden barndommen hadde Hans og Odd Abrahamsen vært sammen om omtrent alt. De ble kledd likt til de var konfirmanter, de sang i samme gruppe og spilte i samme korps. I militæret havnet de i samme lag, og begge kjørte rutebuss i Stavanger. 22 år gamle tenkte tvillingene at det kunne være lurt å gå hver sin vei, helt bokstavelig talt. En tidagers fjelltur lå foran dem, men de skulle starte i hver sin ende. Odd startet på manndomsprøven i Kinsarvik, Hans la i vei fra Ådneram. Noen dager senere møttes de midtveis, på en fjelltopp. Etter en times lunsjpause gikk de videre, i hver sin retning.

– Det var helt bevisst at vi måtte teste ut å stå på egne bein, sier Hans.

Etterpå har de likevel fortsatt å stå hverandre veldig nær. De bygde hytte sammen, og fikk hvert sitt hus i samme gate. Bilmerket var likt, de giftet seg med få måneders mellomrom, og fikk barn omtrent på likt. Til slutt endte de også opp i samme bedrift. Lørdag feirer de 70-årsdagen sammen.

– Vi har nesten ikke kranglet noenting. Hans er en fantastisk bror og min beste venn. Vi har alltid hatt hverandre, og har kunnet snakke om alt mulig. Det er en kjempestyrke, sier Odd.

– Samtidig har vi kanskje ikke hatt så mye behov for å knytte oss til andre venner. Vi har allerede den beste relasjonen vi kan ha, sier Hans.

Forvekslinger

Hvis de går alene på gata, hender det at ukjente folk sier hei.

– Ikke alle vet at vi har en tvillingbror. Hvis vi da spør hvem vedkommende er, hender det at noen blir sinte. Andre tror at vi bare lurer dem, og noen springer av gårde, sier Odd.

Også blant bussjåførene i byen ble det full oppstandelse da de nesten identiske brødrene begynte å kjøre buss i 1970.

– Først så de gjerne meg kjøre forbi i rute nummer 7, før de like etter trodde de så samme mann på buss nummer 8, humrer Hans.

Da de i barndommen skulle gå samme skøyteløp i ti-elleveårsalderen, pilte Odd av gårde fra start. Så falt Hans.

– Jeg var så lojal at jeg stoppet for å vente, sier Odd.

– At vi alltid backet hverandre opp i barndommen var en fordel. Folk ypper seg ikke særlig på tvillinger, mener Hans.

– Tvillinger kan mange ganger bli oppfattet som en person, og få stor tyngde. De kan oppfattes som sterke og dominerende. Det kan både ha fordeler og ulemper, sier Odd.

Stor musikkinteresse

På skolen kunne det føles urettferdig da begge fikk melding hjem om at de snakket for mye i timen fordi stemmene deres var så like. De samme stemmene har de hatt stor glede av helt siden de var barn. Sammen med en svært musikalsk far startet de en vokalgruppe. I et bryllup i London ble trioen introdusert som «The Abraham Singers», og siden ble de hetende det. Helt til brødrene ble 30 opptrådte de både på radio, tv og teater.

I barndommen kom også interessen for korpsmusikk og storband. Brødrene har spilt sammen i flere korps og band gjennom livet.

– Da vi ble 60 år, tenkte vi at vi skulle gi oss mens vi var på topp. Så fikk vi så mange enkeltoppdrag at vi fant ut at vi like godt kunne begynne å spille organisert igjen, sier Odd.

Nå spiller de i Sandnes storband, Trygve Meyers og Elim Brass.

– Det gir energi og avkobling. Gleden er å formidle og å treffe folk med musikken, sier Hans.

I tillegg bruker brødrene tid på å holde seg i form. Første prioritet er likevel alltid familien.

– Alt det andre har alltid vært en bonus, sier Hans.