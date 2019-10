Uaktuelt med ekstrabom på Hundvåg: Setter inn pendlerbåt når Ryfast åpnes

Bakgrunnen er at Ryfylketunnelen åpnes 30. desember, mens snoren klippes for Hundvåg- og Eiganestunnelen i februar. Fram til alle tunnelen er åpnet, vil trafikken fra Ryfast gå over Bybrua. Mange frykter trafikale problemer på Hundvåg.

– For at pendlerne fra Ryfylke skal ha et fullgodt transporttilbud til vi åpner Hundvågtunnelen, og for å avlaste trafikkmengden gjennom Hundvåg, har vi leid inn en hurtigbåt fra Kolumbus, opplyser Ryfast-sjef Gunnar Eiterjord.

Når Ryfylketunnelen åpnes, blir Tausambandet lagt ned. I utgangspunktet skulle dette også gjelde hurtigbåten mellom Stavanger og Jørpeland. Den såkalte Jørpelandsruten opprettholdes ytterligere en måned.

Takstene blir som i dag, men Ryfast-prosjektet betaler kostnadene som takstene ikke dekker inn. Rutetidene er ikke bestemt, men i samarbeid med Kolumbus vil det bli en avgang fra Jørpeland til Stavanger om morgenen og retur fra Stavanger til Jørpeland om ettermiddagen.

Ingen flere bommer på Hundvåg

Bystyret i Stavanger kommune har gjort vedtak om at de ønsker en ekstra bomstasjon på Skeie. Hensikten er å unngå unødig kjøring over Hundvåg og Buøy. Når bommen på Bybrua snus, kan også ryfylketrafikken bli fristet til å velge Bybrua for å spare penger.

Stavanger har et dilemma når det gjelder Ryfast. Kommunen har gitt 2 milliarder kroner i lånegaranti, som kan bli utløst dersom bominntektene blir for lave - for eksempel som følge av trafikklekkasje til den private Høgsfjord-ferja og mange kjører gratis over Bybrua. Hvis takstene blir for lave, er det fare for at folk velger å bosette seg i Søre Ryfylke, hvor boligprisene er forholdsvis lave, i stedet for i byen. I tillegg kan Ryfast skape en ekstra utfordring med å nå nullvekstmålet i biltrafikken. Dette er noe av bakgrunnen for at bystyret vedtok at Ryfast-takstene bør settes som dagens ferjepriser, men gikk inn for et passeringstak på 75 i Ryfylketunnelen, i stedet for 40.

Hjelmeland kommunestyre behandlet Ryfast-takstene onsdag, og flere var opprørte over Stavangers vedtak om ekstrabom. Men Ryfast-sjef Gunnar Eiterjord har ingen planer om å sette opp flere bomstasjoner.

– Vi anser det ikke som aktuelt å sette opp flere bomstasjoner på Ryfast enn det Stortinget har vedtatt. Det kommunene nå har hatt på høring er forslag til bomtakster. Antall bomstasjoner og hvor de skal stå ble fastlagt av Stortinget ved behandlingen av Ryfast i 2012. Dette forholder vi oss til, sier Eiterjord.