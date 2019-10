En regnfull høstferie i vente

– Det er nedbør på vei inn allerede mandag kveld, og det kommer til å holde seg fuktig de neste dagene, sier meteorolog Eldbjørg Moxnes ved Meteorologisk institutt.

De som hadde håpet på fint utevær i høstferien, må belage seg på støvler og regnfrakk store deler av uka.

Tirsdag vil det, i tillegg til nedbør på formiddagen og regnbyger på kvelden, øke på med vind.

– Tirsdag kveld ser det ut til at det også kan komme torden inn med regnbygene, sier Moxnes.

Onsdag får vi perioder med regn og sørlig vind. Torsdag blir preget av regnbyger og stiv kuling.

Nesten hele uka vil temperaturen ligge på rundt ti grader, og jevnt med nedbør.

Det finnes likevel lys i tunnelen. Like før høstferiens slutt, kan vi få et glimt av sol.

– Det ser ut til at været blir bedre i helgen. Særlig på søndag er det store sjanser for at det blir sol, sier Moxnes.