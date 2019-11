Søyler uten stopp mens nye SUS tar form

På den måten slipper entreprenøren unna med langt mindre trafikk inn og ut av området. Bilene med betong og armeringsjern kommer selvfølgelig utenfra og inn på anleggsområdet, men det blir langt færre biler enn om man bestilte søylene utenfra.

– Vi er svært så kry over dette. Kruse Smith er en innovativ entreprenør, som her på en unik måte bidrar til at vi bygger med kortreiste materialer, sier prosjektdirektør Kari Gro Johanson ved SUS 2023.

– Er dere i rute med utbyggingen?

– Ja, det er vi. Målet er stadig å være klar for å starte innflyttingen i 2023. Den nylig bebudede utvidelsen av prosjektet, som skal behandles i styret i Helse Vest i 12. desember, ligger ikke inne i den tidsplanen. Den biten vil måtte ta noe lengre tid, sier Johanson.

Tilbake til søyle produksjonen: Pop-up-støperiet på Ullandhaug vil ha en omsetning på 40–42 millioner kroner i løpet av det året det eksisterer. I løpet av den tiden vil man levere 18.000 meter med søyler, 1,8 mil, om man vil. Dette utgjør drøyt halvparten av alle søyler som skal brukes i det enorme byggeprosjektet.

– Det viktigste er at vi effektiviserer hele byggeprosessen. Vi lagrer søylene og trappene her på området, og har dem for hånden når de skal på plass i råbygget. Gevinsten er reduserte kostnader og raskere byggetid, sier prosjektleder Roger Halle I Kruse Smith.

– Sammen med SUS2023 løser vi her oppgaver på en helt ny måte, som tidligere ikke har vært sett her til lands, i hvert fall ikke i så stor målestokk. Med egen elementproduksjon på sykehustomten reduserer vi tungtransport og CO2-utslipp betydelig, sier regiondirektør Kristin Stømer Frafjord, Kruse Smith.