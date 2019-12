Rekordtrafikk gjennom Ryfast: - Det gikk som en drøm

Dessuten er Høgsfjord-sambandet stengt fram til Boreal starter opp når nyttårsrakettene går til værs, slik at Ryfast får all trafikk.

På den andre siden var denne mandagen i romjulen ingen vanlig arbeidsdag for de 1500 som daglig reiser fra Strandalandet til Nord-Jæren for å jobbe.

Likevel: På et halvt døgn passerte det i bare ett tunnlløp omtrent like mange som Ryfast trenger per dag for at bomtakstene skal kunne holdes slik som samferdselsministeren har tenkt.