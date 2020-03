Stavanger: Vardenturen: Sjø, utsikt og historie

Foto: Kjell Helle-Olsen

Stavanger Turistforening

Kommune: Stavanger

Lengde: 8 kilometer. Én vei.

Varighet: 2 timer.

Vakre og mangfoldige Storhaug. Du passerer blant annet stedet som har gitt navn til bydelen.

Fra Strømvik Kolonihage går du langs Hillevågsvatnet og tar deg oppover Abelstrappene med matematisk presisjon. Vel oppe, vandrer du gatelangs i villagater med navn fra hjemtraktene til innflyttere.

I Storhaug Allé passerer du graven «storhaugen» som har navngitt bydelen. Ned Jelsabakken og langs Nymansveien og videre gjennom grønne lunger opp mot Varden (57 m.o.h). Her får du et formidabelt vidsyn, før du tar deg bak Storhaughallen og kjenner godlukten langs Ramsvik kolonihager. Gjennom Rosenli og over Egelands gamle marker her bryggerigampene beitet i svunnen tid.

Nede ved Breivik endrer landskapet seg, og du følger turveien som lekent slynger seg solvendt langs Gandsfjorden. Du går gjennom Mydlands vinhage og kan nyte feriefølelsen ved Emmaus. Pust inn friheten og den storslagne utsikten mot Ryfylke, let etter ramsløk ved Ramsvik, besøk miniarboretet i Godalen og Stavangers første friluftsbad. Det er som å være langt borte, men nær på samme tid. Prøv selv, så skjønner du hva vi mener!

På grunn av frost i bakken har vi dessverre ikke fått satt ut alle eikestolpene med merker tidlig på våren. Turen kan derfor være mangelfullt merket på enkelte strekk. Vi anbefaler at du tar med kartet i denne perioden.

Turen er ikke tilgjengelig for barnevogn ved Abelstrappa og på tråkk fra Rosenli og opp til Egelandsmarka. Ved Abelstrappa kan du heller gå via Frue terrasse, Hjelmelandsgata og Niels Abelsgate, mens ved Rosenli kan du benytte Egelandsveien.

