6.000 selskaper har søkt om koronahjelp

På tre dager har 6.000 bedrifter som er rammet av koronakrisen søkt om statlig kontantstøtte. De store selskapene blir forskjellsbehandlet, mener NHO.

NHO-sjef Ole-Erik Almlid mener de større selskapene blir forskjellsbehandlet i statens ordning for kontantstøtte for koronarammede bedrifter, skriver Klassekampen. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

NTB

Ordningen er en kontantoverføring fra staten til bedriftene, og formålet er å unngå unødvendige konkurser og oppsigelser. Regjeringen har lagt vekt på at løsningen skal være enkel og effektiv slik at pengene kommer raskt ut.

Den blir likevel ikke godt mottatt av alle selskaper, skriver Klassekampen. Peter Stordalens hotellkjede Nordic Choice er blant dem som får mindre hjelp fra staten.

«Vi jobber med å få den fulle oversikten over det som skulle være en enkel kompensasjonsordning, men som er endt opp med å bli ganske komplisert», skriver administrerende direktør Torgeir Silseth i Nordic Choice Hotels i en epost til avisen.

Silseth mener ordningen diskriminerer større arbeidsgivere, og viser til at den for eksempel forskjellsbehandler to hoteller på bakgrunn av organisering og eierskap.

Makstak for støtte er ordinært 30 millioner kroner, mens større selskaper og konserner kan få opptil 80 millioner kroner dekket. NHO-sjef Ole-Erik Almlid peker på at de større selskapene på denne måten får kompensert en mindre andel.

«Det er synd at løsningen man havnet på medfører forskjellsbehandling basert på størrelse», skriver Almlid til Klassekampen og sier det vil gi en uheldig konkurransevridning.