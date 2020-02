Stangeland Maskin godtar 750.000 kroner i forelegg

Tiltalen mot Stangeland Maskin er frafalt, men entreprenøren har godtatt et forelegg på 750.000 kroner etter ulovlig lagring av masse fra IVAR sitt komposteringsanlegg på Hogstad.

Daglig leder Tommy Stangeland i Stangeland Maskin har godtatt forelegget fra Økokrim. Foto: Geir Sveen

Opprinnelig var både Stangeland Maskin og interkommunale IVAR tiltalt i saken som startet i Jæren tingrett mandag. Saken handler om ulovlig lagring av masse fra komposteringsanlegget til IVAR, noe som medførte et kraftig, ukontrollert, organisk utslipp til Kvednhusbekken som renner ut i Lutsivassdraget. Det var Fylkesmannen som anmeldte saken til politiet i november 2018.

Men tiltalen mot Stangeland Maskin er frafalt før rettssaken startet. Daglig leder Tommy Stangeland skal i stedet møte som vitne i saken.

– Det er stor forskjell på å være tiltalt og å være vitne, så vi er glad for at tiltalen er frafalt, sier Tommy Stangeland til Aftenbladet. Han forteller at tiltalen ble frafalt rundt en uke før rettssaken startet.

– Hvordan ser du på forelegget på 750.000 kroner?

– Jeg er fornøyd med at vi nå er ute av saken og kan se framover. Forelegget er forholdsvis stort, men jeg skal ikke mene så mye om det. Vi må ha fokus på å komme videre og bli ferdig med denne saken. Derfor krangler vi ikke på det forelegget vi har fått, sier Stangeland.

– Hvordan ser du på denne saken?

– Vi har hjulpet naboen vår IVAR med å lagre masse mens de skulle reparere taket på sitt anlegg. Sett i ettertid skulle vi hatt en avskjæringsgrøft rundt massen, og massen skulle vært dekket til med presenning. Det er det som er læringspunktene av det forelegget vi nå har fått, sier Stangeland.

