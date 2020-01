Vil sette allemannsretten til side på Preikestolen

Stiftelsen Preikestolen ønsker mulighet til å regulere turiststrømmen og sier seg villig til å være et pilotprosjekt som setter allemannsretten til side.

Statsminister Erna Solberg var en av 331.124 som besøkte Preikestolen i 2019. Foto: Fredrik Refvem

Tor Inge Jøssang Journalist

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen inviterte aktører fra norsk reiseliv til et møte om overturisme.

– Vi har større problemer med underturisme, sier Irene Heng Lauvsnes, ordfører i Strand kommune.

Dermed oppsummerer hun budskapet fra 11 av landets mest besøkte reiselivsdestinasjoner. Selv om det enkelte dager på sommeren kan være mye folk i for eksempel Geiranger, Flåm og Preikestolen, er det et større problem at hoteller og bedrifter som tilbyr aktiviteter har for dårlig belegg i store deler av året.

Etter grensejustering ved årsskiftet ble Preikestolen overført til Strand. Nå skal kommunen legge planer for forvaltningen av landets fremste naturattraksjon.

Torsdag 8. august i fjor ble omtalt av Aftenbladet som en «kaosdag». Problemet var at det kom 25 turistbusser og slapp av 1125 personer innenfor 75 minutter. Dette var en dag med et besøk på 4341 personer – faktisk 1001 færre enn sesongtoppen 17. juli.

Allemannsretten er retten til fri ferdsel i utmark. Dette betyr at Stiftelsen Preikestolen ikke kan nekte noen å legge av gårde.

– Enkelte dager og enkelte klokkeslett kommer det for mange på en gang. Det er et problem at folk telter og går på do langs stien. Vi er ute etter instrumenter som gjør at vi kan styre dette. Dette er et felles ønske fra de store turistdestinasjonene i Norge, sier Irene Heng Lauvsnes.

Lofoten, Longyearbyen, Geiranger, Flåm, Bergen, Trolltunga, Preikestolen og Kjerag, Tromsø, Lyngen og Senja informerte næringsministeren om utfordringer. Foto: Pål Christensen

– Masseturisme, ikke overturisme

Helge Kjellevold presenterte Preikestolen og Kjerag. Han avviste begrepet overturisme.

– Spørsmålet er hvordan vi skal håndtere masseturisme i norsk natur. Vi har fortsatt plass til mye folk på Kjerag. Selv om mediene melder om stillestående kø på Preikestolen skjer dette bare 2–3 dager på sommeren. Det er det, sa Kjellevold til forsamlingen i Oslo.

Han viste til at Preikestolen hadde 126.000 besøkende for ti år siden. Dette tallet er nesten tredoblet til i dag.

Strategien til Stiftelsen Preikestolen er å spre trafikken utover døgnet og gjennom hele året. Hvis det i høysesongen går ut 100–150 personer i kvarteret, så går det fint, ifølge Kjellevold. Men Preikestolen har dager da det går ut 250 mennesker i kvarteret, da er det en utfordring.

Det kommer 500.000 turister med cruiseskip til Stavanger. Ryfast betyr at reisetiden mellom Stavanger og Preikestolen parkering reduseres, slik at enda flere cruisegjester vil rekke å gå fjellturen. Også innbyggerne på Nord-Jæren vil ha lettere tilgang enn før.

Ved årsskiftet ble Strand kommune utvidet med nordsida av Lysefjorden, inkludert Kolabygda og Preikestolen. Før grensejusteringen var dette en del av Forsand kommune. Foto: Tor Inge Jøssang

Lettere tilgjengelig med Ryfast

– Ny fastlandsforbindelse vil føre til enda større trykk. For at opplevelsen skal være god ønsker vi tillatelse fra staten å kunne regulere antallet folk i stien.

Kunne holde folk igjen på parkeringsplassen.

Nekte folk å telte.

Sette ut dovakter og sanksjonere at folk går på do minst 500 meter fra stien.

Myndighet til å nekte folk å bruke droner.

Det er en grense for hvor mange som kan være ute på platået på en gang. Myndighet til å kunne stoppe folk og regulere antallet.

– Norge i ferd med etablere Nasjonale turiststier. Gi oss virkemidler til å kunne håndtere trafikktoppene. Vi stiller gladelig som en pilot, sa Helge Kjellevold.

Andre destinasjoner etterlyste lovhjemmel til å regulere cruisetrafikken, krav til sertifisering av guider, turistskatt (besøksbidrag) og andre tiltak. I oppsummeringen avviste statsråden turistskatt og var skeptisk til å gjøre noe med allemannsretten.

– Allemannsretten er noe av det flotteste vi har. Men i møte med turister som legger igjen billige plasttelt, reiser dette prinsipielle og praktiske problemstillinger, sa næringsminister Torbjørn Røe Isaksen og ba reiselivsaktørene diskutere saken med turistforeningen og andre friluftsorganisasjoner.

