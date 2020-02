Bussjåføren erkjenner at han sovnet bak rattet

Bussjåføren, en mann i 30-årene, har i politiavhør mandag ettermiddag bekreftet at han sovnet bak rattet kort tid før kollisjonen på Gausel i Stavanger mandag ettermiddag. – Ingenting tyder på at han har jobbet for mye, sier driftssjefen i Norgesbuss.