Eieren vil avvikle Bedriftshotellet

Eieren av Bedriftshotellet i Sandnes vil avvikle driften fra 30. oktober. Nå må Sandnes og andre kommuner lete etter alternativer.

Bedriftshotellet i Sandnes. Foto: Fredrik Refvem

5. juli publiserte Arild Charles Dalili Thevathason, eieren av Bedriftshotellet, følgende innlegg på sin personlige Facebook-side:

«Om 1 mnd. Så legge eg ned Bedriftshotellet så får politikerne bruke fellesferien sin på finne en ny og «billig» løsning! 5 AUGUST STENGE EG DØRENE!»

Nå sier han til Sandnesposten at han vil gjøre alvor av truslene om å stenge.

– Det å drive Bedriftshotellet har vært veldig givende, samtidig som det har vært utfordrende. Nå trekker vi oss ut, og overlater driften til andre, sier Thevathason til Sandnesposten.

Hotellet i Langgata 71 ligger vegg i vegg med Misjonssalen. Blant annet Sandnes kommune kjøper hospitsplasser her til vanskeligstilte innbyggere.

Tirsdag hadde Thevathason er møte med Sandnes kommune. Det førte ikke til enighet mellom partene om den videre til driften.

Den siste tiden har det vært mye diskusjon rundt driften og bruken av Bedrifthotellet etter flere alvorlige voldshendelser knyttet til hotellet.

I mai ble en mann livstruende skadet etter knivstikking ved hotellet.

Leter etter alternativ

Elin Selvikvåg, kommunaldirektør for helse og velferd i Sandnes kommune, sier de ble gjort kjent med Thevathasons planer under et møte tirsdag ettermiddag.

– Han var tydelig på at at han ville legge ned. Vi må forholde oss til det eier sier og lete etter andre løsninger. Dette arbeidet starter vi med nå. Vi har 2–3 brukere per nå som bor der.

– Hvilke alternativ har dere?

– Vi har avtale om et tilbud i Stavanger som vi har brukt som nummer to dersom det ikke er ledig kapasitet. Vi har ikke brukt dette så mye til nå. Nå må vi starte en prosess for å finne aktuelle tilbud. Jeg regner med det skal gå fint.

Fakta Bediftshotellet Bedriftshotellet er et hospits som brukes av kommuner til midlertidig overnatting for bostedsløse.

Bedriftshotellets eies av Arild Charles Dalili Thevathason gjennom hans firma Theva Gruppen.

Sandnes, Stavanger, Sola, Klepp, Time, Gjesdal og Randaberg har alle avtale med Bedriftshotellet om overnatting for bostedsløse.

I 2019 brukte Sandnes kommune om lag 7,4 millioner kroner til midlertidig overnatting. Les mer