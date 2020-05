Se nye SUS vokse

I løpet av 14 dager skal nye SUS stige åtte etasjer opp fra bakken. Vi vil følge byggingen dag for dag.

Regionens største betongglid siden Jåttåvågen er i gang.

På Ullandhaug skal to skift med 34 mann i hvert jobbe helkontinuerlig i de to ukene gliden varer. Forskaling, betong, armering i en lang sammenhengende prosess. Nøye planlagt for å holde kontroll på logistikken, og blant annet med nær 1000 punkter der armeringen skal plasseres.

Når de to ukene er gått, er kjernen i de to høyeste bygningene ved nye SUS ferdig.

I tillegg til de åtte synlige etasjene, et landemerke som vil vise igjen, er det også to etasjer under bakken. Da kan arbeidsstyrken begynne neste etappe, plassere dekker som skal bli gulv og tak i åtte etasjer poliklinikk og sengeposter. Og montere søyler og trapper som er prefabrikkert på stedet i en egen fabrikk inne på byggeplassen.

