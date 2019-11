Eigerøy skole-skandalen: Rådmannen slapp å orientere kommunestyret

I flere uker har mandag 4. november vært dagen da kommunestyret skulle få all informasjon om nye Eigerøy skole. Det fikk de ikke, noe som fikk Kenneth Pedersen (KrF) til å si at Eigersund har fått et A og B-lag av politikere, de som vet og de som ikke vet.