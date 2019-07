Bakterier fra andres avføring kan havne på tannbørsten din

– Hver gang du trekker ned i do, slynges partikler fra bæsjen din opp i lufta. Disse bioaerosolene kan være ekstremt skadelige og luftbårne mikrodråper kan være forurenset med virus og bakterier, sier hygieneekspert Paul Mangold fra Fantastic Services i Australia sier til helsenettsiden Body and Soul.

Han minner om at å ha tannbørsten stående for nærme toalettet da kan gjøre den utsatt og i verste fall føre til at man blir smittet av magevirus eller bakterier.

Studier har vist hvordan E.coli og norovirus kan spres på denne måten, selv om flere eksperter også har påpekt at man ikke må bli hysteriske. De minner folk på at tarmbakterier fra egen avføring tross alt kommer fra egen tarmflora, som de fleste lever ganske godt og trygt i symbiose med, selv om tanken på å resirkulere på den måten kanskje ikke frister.

Nye funn

I fjor publiserte forskere ved Universitetet i Iowa i USA den første studien med en maskin som har målt såkalte bioaerosoler rundt toaletter uten, før og etter at det er trukket ned. Det ble gjort ved toaletter med og uten avføring oppi. Maskinen som samlet opp bioaerosolene sto én meter unna toalettene. I lufta rundt toalettene der man ikke trakk ned i det hele tatt, var det ikke endring.

– Etter å ha trukket ned, økte antall partikler og konsentrasjonen av bioaerosoler betydelig. Vår studie viste bioaerosoler også fra de tomme toalettene som ble skylt ned i, noe som tyder på at bakterier er igjen fra tidligere toalettbruk. Når det skylles, kan vannbevegelsene løsne bakteriene fra innsiden av toalettveggen og frigi dem til luft, sier doktor Matthew Nonnenmann, som ledet studien.

Målingen ble gjort over tid, og selv etter 30 minutter var konsentrasjonen av partikler i lufta rundt toalettet den samme, noe som tyder på at smittefarlige virus og bakterier kan henge rundt mye lenger.

Bakgrunnen for forskningen i USA er at 1,7 millioner mennesker hvert år smittes av virus- og bakterieinfeksjoner på sykehus og at man mistenker at mange kan være smittet på toalettene der.

Resultatene viser slik sett at det er mulig at pasienter kan han blitt smittet av fremmed tarmflora via tilsynelatende rene toaletter.

Råtips på ferie

Så hva med når man er på nye toaletter i ferien, hva med det forrige gjest på hotellrommet gjorde på badet? Tanken på å få det på tannbørsten er ikke så besnærende.

Hygieneekspert Mangold har noen tips til for å minimere risikoen for at tannbørsten blir et mekka for bakteriespredning.

* Ikke plassere tannbørsten på hyller over eller rett ved toalettet.

* Bytte tannbørste minst hver 3. måned.

* Sørg for at børsten står med kosten opp og får tørke etter hver puss, for bakterier formerer seg i fuktig miljø.

* Ikke del tannbørste med noen.

Et siste tips, som kommer opp hver gang doskylling er framme: legg ned dolokket før du skyller ned.

Nyse-effekten, kaller man det i Norge, sprutingen fra do. Det er for øvrig påvist at spredningen avhenger av hvor heftig skyllingen er.