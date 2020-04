MDG-topp til Hareide: Putt pengene der du har kjeften

Samferdselsminister Knut Arild Hareide må sørge for at ny motorvei i Bærum blir droppet, og at byggingen av Fornebubanen starter, krever MDGs Arild Hermstad.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

MDGs nasjonale talsperson Arild Hermstad ber samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) sørge for at staten setter i gang byggingen av Fornebubanen. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

NTB

– Det er nå nøyaktig fire måneder siden Hareide ble samferdselsminister. Da gjorde han det klart at verden står overfor en klimakrise og sa at «det blir min hovedoppgave». På tide å putte pengene der du har kjeften din, samferdselsminister, sa Hermstad i sin tale til MDGs landsmøte lørdag.

Bakteppet er forhandlingene om samferdselssatsingen Oslopakke 3, som brøt sammen før helgen. Fylkene Oslo og Viken og staten, ved Hareide (KrF), skal sette seg ned igjen mandag for nye samtaler.

Hermstad forhandler for Oslo-byrådet og hevder Hareide har kastet kortene og stilt følgende ultimatum i saken: Enten må byrådet akseptere en motorvei gjennom Bærum til 17 milliarder kroner, eller så trekker staten sin støtte til ny T-bane og andre samferdselsprosjekter.

– Det Norge nå trenger, er bedre og billigere kollektivtrafikk, mer tog og sykkelveier i hele landet, skredsikre fylkesveier og elektriske hurtigbåter. Ikke monsterveier til titalls milliarder, sier Hermstad.