Stavanger-rådmannen onsdag: - Roboter skal kutte ansatte Stavanger-rådmannen fredag: - Jeg spissformulerte meg litt

Under Arendalsuka onsdag sa Stavanger-rådmann Per Kristian Vareide: - Vi har startet med robotisering for å kutte antall ansatte. Fredag sier han: - Arrangøren ba meg være spissformulert for å dra i gang en debatt.