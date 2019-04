Barnebassengene stengt også mandag

– For å være på den helt sikre siden, vil barnebassenget og plaskebassenget i Stavanger svømmehall holdes stengt også mandag 15. april. Om vi åpner de to bassengene igjen tirsda, vil vi avgjøre senest tirsdag formiddag.

Det sier fagleder Monika Eie for utvikling i idrettsavdelingen til Stavanger kommune til Aftenbladet mandag formiddag.

Tre dager etter at Stavanger svømmehall åpnet etter to års rehabilitering, datt to betongklumper ned fra himlingen ved barnebassenget. - Helt tilfeldig, sier byggeleder Bernt Martin Ness i Stavanger kommune.

Svømmehallen er åpen

Hun understreker at svømmehallen med tilhørende fasilitetet holder åpent som vanlig, det er bare tilgangen til de to bassengene som er stengt.

Da to klumper datt ned i flisene like ved barnebassenget i Stavanger Svømmehall tidlig søndag ettermiddag, ble bassenget stengt umiddelbart. Heldigvis ble ingen truffet av klumpene.

Mandag morgen sa byggeleder Bernt Martin Ness i Stavanger kommune til Aftenbladet at de nå vet årsaken til hendelsen.

– Tidlig i rehabiliteringen av svømmehallen fjernet vi et lag med isolasjonsmaterialet tresonitt, som dekket betongen i taket ved barnebassenget. Målet var å få fjernet støv som hadde samlet seg. Da vi sjekket i helgen viste det seg at det har vært noen sprekker der det fortsatt gjemte seg noen biter med en blanding av betong og tresonitt. Det er disse bitene som har falt ned, sier Ness.

Tresonitt er en blanding av betong og tremasse.

Dermed er kommunens fortsatt opptatt med å støvsuge alle kriker og kroker av himlingen for å få bort alle løse biter.

Ness mener at det er helt tilfeldig at bitene klumpene falt ned fra taket akkurat nå, så kort tid etter gjenåpningen. Den fant sted til stor festivitas torsdag 11. april, etter at svømmehallen hadde vært stengt i to år.

