Skogbranner i Sokndal ute av kontroll

To personer, kvinner på 45 og 53 år, var i en periode sperret inne av en brann på Hellershei, de meldte selv fra om at de var omringet av flammer. De ble hentet ut med helikopter. Begge er uskadd.

– Jeg fikk nettopp beskjed om at de er dimittert av helse. De er dermed uskadd, sa redningsleder Andreas Bull ved Sola hovedredningssentral til Aftenbladet 15.15 tirsdag.

De ble hentet ut av Luftambulansen fra Stavanger, og satt av på riksveien like ved og deretter sjekket av ambulanse på stedet.

Flere branner

– Det er snakk om flere branner i området, minst to. Vi prioriterer den på Hellershei. Der er det kraftig vind, og flammene sprer seg fort, sier vaktleder Glenn Bjarne Dirdal i Rogaland brann og redning.

Terrenget i området er ulendt, og det gjør slukningarbeidet vanskelig.

– Vi har mannskaper fra Sokndal og Flekkefjord brannvesen på stedet. Flere kommer fra Egersund. Et brannhelikopter har nettopp kommet fram, det flyr nå over området for å få oversikt over omfanget. Vi har også bedt om et ekstra brannhelikopter, det kommer fra Torp, sier Dirdal.

Det er foreløpig ikke fare for veier og bygninger.

– Men vinden kan skifte retning, og da kan situasjonen fort se annerledes ut. Vi har ikke kontroll, sier Dirdal til Aftenbladet klokken 16.

Ber bøndene om hjelp

Brann nummer to er i Heggdalsheia, i nærheten av Rekefjord. Også denne brannen er ute av kontroll.

– Her brant det også mandag for en uke siden, og folk som bor i området tror det er den gamle brannen som har blusset opp igjen. Beboerne er redde, noen har hatt problemet med å sove den siste uken, forteller Aftenbladets journalist Arnt Olav Klippenberg, som er på stedet.

Bøndene her har nå blitt bedt om å stille med vannvogner.

– Det brenner i fjellet, bare noen få hundre meter fra bolighus, sier Klippenberg.

Hele Haua er innhyllet i røyk - det brenner på begge sider av bygda.

Har sperret fylkesvei 44

Fylkesvei 44 er sperret fra Åna-Sira til Åmot bro (på østkanten av Haua i Sokndal), da det brenner på begge sider av veien og er mye røyk i området. Foreløpig er det ikke fare for bebyggelse i området, melder politiet tirsdag ved 16-tida.

Søkte etter flere

Hovedredningssentralen Sør-Norge fikk første melding om saken klokken 14.11 tirsdag ettermiddag. Den gikk ut på at flere personer var innesperret i brannen på Hellershei.

– Det ble først opplyst at det var fire personer, men det er nå avklart at det er to. Begge er hentet ut uskadd, sa vakthavende redningsleder Cecilie Øversveen.

Det var kvinnene selv som ringte brannvesenet. Det skal ha vært så stor røykutvikling at det var uklart for dem om de var omringet av flammer.

Sea King-helikopteret som hentet ut de to kvinnene som var fanget i brannområdet, gjorde søk for å se om det kunne være flere turgåere i området, før det returnerte til Stavanger.

De to kvinnene var ute og gikk tur i området da de havnet midt i denne gressbrannen. De kjører selv hjem fra stedet etter å ha blitt friskmeldt av ambulansepersonell.

