To personer satt fast i skogbrann i Sokndal - hentet ut med helikopter

Seaking gjør et søk for å evt eventuelt å se om det kan være flere turgåere i området.

Det opplyser Hovedredningssentralen Sør-Norge som fikk melding om saken klokken 14.11 tirsdag ettermiddag.

De to ble hentet ut av luftambulansen fra Stavanger.

– Det ble først opplyst at det var fire personer, men det er nå avklart at det er to. Begge er hentet ut uskadd, sier vakthavende redningsleder Cecilie Øversveen til NTB.

Hun forteller at de nå flyr over brannen for å sjekke om det er flere personer i området, men opplyser at de ikke har noen indikasjoner på det.

Arnt Olav Klippenberg

Brannvesenet 14.40: – Det er ganske kraftig røykutvikling. Vi har ikke oversikt over situasjonen. Personene vil bli hentet med helikopter. Helikopteret fra redningssentralen er på vei, men er ikke framme ennå, sa vakthavende Glenn Bjarne Dirdal ved alarmsentralen Brann Sørvest til Aftenbladet.

Brannen finner sted på Hellersheia i Sokndal, ikke langt fra utkikkspunktet på fjellet over Jøssingfjord og Helleren. Det var personene selv som ringte brannvesenet. Det skal ha vært så stor røykutvikling at det var uklart for dem om det var omringet av flammer. Et brannhelikopter er også på vei, melder brannvesenet.

Arnt Olav Klippenberg

Arnt Olav Klippenberg

– Vi anser det ikke at det er fare for liv pr. nå. Men det handler om få dem ut av området så de ikke puster inn røyk eller blir tatt av brann, sa Dirdal.

Brannen er langt unna nærmeste boligområder, så det er ikke fare for spredning dit.

– Nødetatene er på vei til Sokndal i forbindelse med gressbrann. Det er opplyst at to personer er «låst» inne av flammene. Helikopter er på vei. Det er telefonkontakt med personene, meldte politiet tidligere.