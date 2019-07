Blinkfestivalen - mer enn bare ski

Jan Inge Haga

– Nå er det fullt kjør, roper Arne Idland over lyden av byggearbeidet som har begynt på Ruten.

Blinkfestivalen i Sandnes begynte i 2006 og foregår fra 31. juli til 3. august. Arrangementet er i stadig vekst og utvikling, og det er ingen tvil om at det trekker store folkemengder til byen.

Konserter

Trønderbandet DDE kommer for å lage god stemning i Vågen lørdagskvelden. Duoen Madcon spiller i Sandnes fredag og Bjørn Eidsvåg spiller på Ålgård på åpningsdagen, onsdag.

– Siden alt er gratis er det vanskelig å si helt spesifikt, men vi regner med rundt 70,000 besøkende. På konsertene har vi kapasitet til 10,000, forteller Idland. Han jobber som sportssjef for Blinkfestivalen, og har vært involvert helt siden det hele startet for 13 år siden. Han har også erfaring som tidligere landslagssjef i Norges Skiskytterforbund.

Over alle forventninger

– Blink begynte fordi det var et behov og et ønske om det fra NRK og Ski- og Skiskytterforbundet, forteller Idland.

– Skiskyting og langrenn er de to mest populære TV-idrettene her til lands, og det trengtes et arrangement utenfor vintersesongen der vi kunne samles.

Og det hadde de rett i. Per i dag er Blink verdens største skiarrangement på sommerstid, med 2,800 påmeldinger, ski-elite fra hele landet, og 18 nasjoner representert. Opplegget i år inkluderer også populære arrangementer for tusenvis av barn, og konserter fra Bjørn Eidsvåg, Madcon, og DDE.

Men det hadde ikke gått uten hjelp.

– Vi er helt avhengige av den lokale idretten og innsatsen de gjør. Og den viljen og tilretteleggingen vi opplever fra kommunen er helt unik, sier Idland.

– Det er kanskje også derfor vi mottar veldig få klager. Jeg tror befolkningen her har et slags eierforhold til Blink. Det er noe vi jobber felles for, og vi får bruke hele byen.

Arne Idland er også klar på at Blink er for flere enn de som er opptatt av idrett.

– Hvis man ikke er overhodet interessert i ski, er Blink plassen å komme, smiler han.

– Selv om idrett er hovedingrediensen har vi så mange andre aktiviteter, og totalopplevelsen er jo festival og folkefest. Noe av grunnen til at vi har fått et slikt fotfeste er også at det ligger midt i byen. Man trenger ikke reise langt vekk til et eller annet skianlegg.

Viktig for mange

Når det kommer til hva som er kjekkest med Blink, kan ikke Idland kun nevne én ting.

– Jeg tror det er totalen av alt som gjør at Blink er spesielt. Det er rett og slett god stemning, med spektakulært kulturlandskap, fantastisk natur i Lysefjorden, masse barneaktiviteter og flotte konserter. Det vi ofte ser er at folk stikker innom for å se skiløp på dagtid, går hjem for å slappe litt av og skifte klær, og så kommer ned igjen til sentrum med venner og naboer for å gå på konsert og ha det gøy.

Han liker også å se at Blink rekker ut til så mange mennesker.

– Det jeg personlig liker best er det brede eierskapet. Blink er viktig for veldig mange, og det er kjekt å se. Hvis det bare hadde handlet om ski, hadde det jo kun vært for spesielt interesserte. Men det har blitt noe som er større enn bare oss.

«Galskap»

Arne satser på at Blink holder seg populært i mange år til, og forhåpentligvis vil fortsette å vokse.

– Hvert år jobber vi med stadig utvikling, evaluering, og små endringer. I år skal det for eksempel være staking opp Lysebotn, som vi har opplevd stor pågang på, forklarer han.

– Vi har tre ulike arenaer, skytebane, tribuner, store konserter... Å bygge tre bruer er jo i utgangspunktet galskap. Men nå handler det om å se hvor langt vi kan ta det.